BENEFÍCIO de muitos brasileiros está BLOQUEADO; entenda a situação

Está ocorrendo uma grande reclamação pela classe trabalhadora que atuam em regime CLT, pois alguns benefícios que são cedidos a essa classe ou também para aqueles que recebem o seguro-desemprego estão entre os principais assuntos, pois diversos brasileiros descobriram que seus pagamentos estavam sendo bloqueados.

Nesta última terça-feira (16) que é o dia marcado no calendário para o público receber o seguro-desemprego, diversos deles reclamaram que seu benefício estava bloqueado, ou seja, não caiu na conta. Essa ação gerou muita preocupação em milhares de brasileiros, pois muitos dependem desse dinheiro para conseguir se reerguer na vida.

O caso teve grande repercussão e agora o Brasil inteiro está em alerta.

Falha no pagamento do seguro-desemprego

Diante de todo esse cenário foram compartilhadas diversas notícias, muitas especulações nas redes sociais e por fim ninguém sabia ao certo o que de fato aconteceu e como resolver. A falha no pagamento ocorreu para as transferências que são feitas por TED, e o banco da Caixa Econômica Federal já conseguiu identificar o erro.

Após essa investigação para analisar o caso, foi confirmado que o erro aconteceu pois estava afetando os beneficiários que não tinham conta aberta no aplicativo do Caixa Tem.

Aplicativo Caixa Tem

O aplicativo Caixa Tem hoje em dia é um dos app mais utilizados pelo público que recebe repasses de benefícios pela parte do governo. Ele foi criado pela Caixa Econômica Federal no ano de 2020 com o intuito, primeiramente, para fazer os repasses de pagamento do Auxílio Brasil (que atualmente se chama Bolsa Família) durante a pandemia da Covid-19.

Milhares de brasileiros criaram contas nesse aplicativo para conseguir receber as parcelas desses auxílios, e esse erro teve como justificativa que aconteceu através do pente-fino que o governo fez nos cadastros do programa social Bolsa Família.

Preocupação em quem recebe o seguro-desemprego

O pente-fino foi criado pelo governo para analisar de forma criteriosa os cadastros do Bolsa Família para realmente garantir se esse benefício está indo para pessoas que precisam e evitar desvios, no entanto, diversos outros beneficiários sofreram com o bloqueio, pessoas que estavam com os cadastros totalmente corretos. Tudo isso por erro do sistema.

A suspensão do acesso ao app do Caixa Tem é o que mais tem gerado incômodo e preocupação nos brasileiros, pois muitos dependem do valor para ter o que comer e levar também o sustento para sua família.

Alguns até afirmam que também estão tendo dificuldades em resolver essa situação, regularizar todos os dados cadastrais, pois está com lentidão.

