QUE NOTÍCIA! Semana começa com sorriso largo para aposentados do INSS

O Governo Federal já fez o anúncio da tão esperada antecipação do famoso 13º salário dos aposentados do INSS e também dos pensionistas que recebem pelo Instituto Nacional do Seguro Social em 2023. Ou seja: ao invés de serem repassados somente na segunda parte do ano, como costuma ser feito, os pagamentos acontecerão agora, no mês de maio, e também em junho.

Vale lembrar, ainda, que o 13º salário do INSS, mesmo em sua forma antecipada, será feito em duas vezes: o primeiro pagamento terá início no dia 25 (quinta-feira) e terminará no início de junho. Já o segundo será repassado no final de junho, e terminará no começo de julho, sendo que, ao todo, 30 milhões de cidadãos, em média, serão beneficiados.

Segundo o próprio governo, esta iniciativa funcionará como uma espécie de “injeção de recursos”: com o 13º antecipado, os pensionistas e os aposentados do INSS vão ter uma quantia a mais para usar, o que irá favorecer a economia.

Os aposentados do INSS já aguardavam por esta notícia | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como de fato será o pagamento para os pensionistas e aposentados do INSS

Como já era de se esperar, esta parcela extra será paga exatamente no mesmo dia em que o cidadão for receber o benefício em si, o que significa que os dois valores serão recebidos juntos (a aposentadoria ou pensão, mais a primeira parcela do 13º).

É preciso compreender, ainda, que os repasses acontecem sempre levando em consideração o último número do NIS (Número de Identificação Social), sem considerar o dígito utilizado para verificação.

Assim sendo, no próximo dia 25, quinta-feira, será hora dos aposentados e dos pensionistas do INSS que tenham NIS de final 1 receber a primeira parte do repasse extra.

Sobre o calendário oficial de repasses do INSS

A “primeira leva” de pessoas que terão acesso ao 13º do INSS é composta pelos beneficiários que recebem apenas um salário mínimo (R$ 1.320) como pensão ou como aposentadoria. E, depois disso, será hora dos demais beneficiários terem acesso ao dinheiro, lembrando que este outro grupo recebe mais de um piso salarial vigente, mas sem poder receber mais de R$ 7.507,49, sendo este o teto adotado pelo Instituto em 2023.

Uma vez adotada a antecipação, o Governo Federal causa um imediato estímulo na economia, mesmo a níveis locais, e ainda dá um considerável alívio financeiro para os beneficiários de todo o país.

Ainda, uma vez antecipado, o 13º salário auxilia o crescimento econômico do Brasil de modo geral, atendendo de forma mais efetiva às necessidades financeiras dos aposentados e pensionistas.

Quando os aposentados do INSS (e os pensionistas) terão acesso ao dinheiro

Como citado acima, os beneficiários que recebem um salário do INSS terão acesso à primeira parcela do 13º a partir do próximo dia 25, conforme o número final do benefício em si.

Já quem recebe um valor maior todo mês terá acesso ao dinheiro a partir do primeiro dia de junho, também considerando a numeração do NIS.

