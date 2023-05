ÁGUA TERMAL de graça! Aprenda como fazer HOJE mesmo

Com certeza você já deve ter escutado sobre a água termal, pois é um item que tem ganhado grande popularidade em meio as mulheres e que não pode faltar na sua necessaire, principalmente para quem ama maquiagem e passa todo dia, é extremamente importante ter um cuidado especial com a pele.

Se você está precisando de uma, no entanto precisa economizar esse item dermocosmético para ser segunda opção, mas temos uma dica para você, vamos ensinar a fazer esse produto em casa.

confira duas receitas de água termal para fazer em casa. Imagem: lookstudio / Noticiadamanha.com.br

Água termal: para que serve?

Por mais que tenha o nome de água, ele é um produto mais pro lado de supérfluo ou até mesmo para algumas mulheres se torna um produto desnecessário. Por outro lado, maquiadoras e profissionais da beleza e dermatologistas amam esse produto devido aos seus efeitos, é um líquido extraído das rochas e que tem minerais concentrados: como silício, ferro, selênio, boro, manganês e zinco.

É importante ressaltar que a água termal ela não apenas hidrata e sim nutrem a pele e o cabelo também, além de ajudar a combater o envelhecimento precoce. A água termal tem utilidade também para ser usada no cabelo e muitas mulheres não sabem disso, principalmente quem usa chapinha, secador ou modeladores de cachos.

Por exemplo, se você foi na praia ou na piscina e ficou muito tempo no sol, você pode borrifar um pouco dessa água termal antes e depois, pois a água vai ajudar a selar a superfície e assim o seu cabelo não vai perder tanta hidratação e deixar os fios macios.

Como fazer água termal em casa?

Existem duas maneiras de fazer água termal em casa e vamos te passar as duas receitas. Confira:

1 receita

É preciso ter duas folhas grandes de aloe vera com mais 500 mil de soro fisiológico e duas tampinhas de Bepantol líquido, pegue esses ingredientes e misture tudo no liquidificador.

2 receita

É preciso ter um pepino grande sem casca e bater no liquidificador até chegar em uma consistência liquidificador, depois coloque 500 mil de soro fisiológico e duas tampinhas de bapantol líquido, depois coloque 150 ml de chá de camomila concentrado 9pode colocar 3 sachês).

Veja também: ALERTA GERAL! Receita aplica regras novas para a declaração do IR 2023

Finalização das receitas

Ambas as receitas para a sua finalização é necessário ter um frasco de borrifador e colocar na geladeira por 20 dias, essa solução pode ser utilizada várias vezes ao dia e em qualquer parte do corpo e também no cabelo.

Se você é uma pessoa que gosta muito de maquiagem é ideal ter um desses em casa, pois antes de passar qualquer produto na pele é recomendado passar ele para evitar danos. Ele até ajuda a prolongar mais o tempo da maquiagem na pele.

Uma dica interessante é que quando acordar com bastante olheiras é umedecer um pouco o algodão com a água termal gelada e fazer essa compressa para reduzir o inchaço.

Veja também: JAMAIS esqueça estes alimentos no micro-ondas; isso é PROIBIDO