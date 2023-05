Atenção, EMPREENDEDOR! Sebrae está com cursos gratuitos

Quem tem interesse em fazer cursos gratuitos pelo fato de estar iniciando um negócio e precisar de mais qualificação para obter sucesso agora conta com uma imensa ajuda: o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está com diversas oportunidades neste sentido.

E, o melhor: todas as modalidades são consideradas de curta duração, tendo uma carga horária de no máximo 50 horas, e estão disponibilizadas para serem aproveitadas online. Ou seja: o empreendedor nem mesmo precisa sair de casa para aprender mais sobre um assunto que seja de seu interesse e que vá ajudá-lo consideravelmente, na hora de fazer seu negócio deslanchar.

Inclusive, estes cursos gratuitos estão ligados a áreas muito necessárias dentro do empreendedorismo, como Vendas, Planejamento, Inovação e Finanças.

Para conhecê-los, é só continuar a leitura deste artigo até o final.

Os cursos gratuitos do Sebrae são úteis para empreendedores de diversos nichos | Imagem: Lucian Novosel / unsplash.com

Quais são os cursos gratuitos que o Sebrae está oferecendo para os empreendedores

Uma pessoa que começa a empreender sabe que precisará estudar muito para conseguir os melhores resultados com a sua empresa. E, em meio a tantas opções de cursos, gratuitos e pagos, que existem, fica até mesmo difícil saber por onde começar.

E a dica é que esse começo seja justamente por meio dos cursos oferecidos pelo Sebrae atualmente: por serem curtos, é possível até mesmo fazer todos eles.

Segue a listagem de cursos abaixo:

1. Curso gratuito “Hora da Virada”

2. Curso gratuito “Inovação de Impacto Para Startups”

3. Curso gratuito “Qualidade na Taça”

4. Curso gratuito “Modelagem Financeira Para Startups”

5. Curso gratuito “Inovação e Agilidade: O Futuro do Empreendedorismo”

6. Curso gratuito “Marketing Digital Para Sua Empresa” voltado para a equipe comercial

7. Curso gratuito “Boas Práticas”, voltado para os serviços de alimentação

8. Curso gratuito “Propriedade Intelectual Para Startups”

9. Curso gratuito “Comunicação no Processo de Vendas”, voltado para os pequenos negócios

10. Curso gratuito “Marketing Digital Para Sua Empresa: Reforçando Sua Presença”

11. Curso gratuito “Marketing Digital Para Sua Empresa: Primeiros Passos”

12. Curso gratuito “Como Desenvolver Produtos e Modelos de Negócios Inovadores”

Veja também: Nubank prepara inovação para ABALAR a concorrência; você pode se dar bem

A instituição ministra cursos até mesmo pelo WhatsApp

É importante frisar que todos os cursos gratuitos listados acima, assim como outros disponibilizados pelo Sebrae, possuem seus respectivos certificados digitais, emitidos de forma igualmente gratuita e contando com verificação de autenticidade com a porcentagem máxima. Ou seja: são documentos 100% autênticos.

Para emiti-lo, basta que o empreendedor, ao finalizar todas as aulas, acesse sua área de aluno: ali ele encontrará esta opção e poderá ter acesso ao documento no mesmo instante.

Outro ponto importante a frisar é que a instituição ainda disponibiliza cursos de economia criativa, acesso a crédito, avaliação de vendas, economia de energia, gestão de propriedade rural, LinkedIn, introdução à indústria de games e muitos outros, voltados para outras temáticas dentro do universo do empreendedorismo. E, o melhor: eles são ofertados via WhatsApp!

Para conhecer todos eles, bem como para ter acesso aos 12 cursos gratuitos citados anteriormente, basta acessar o endereço web https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/cursosonline/, onde estão todas as orientações que devem ser seguidas para dar início às aulas.

Veja também: Quando usar o CARTÃO DE CRÉDITO é mais vantajoso para você