Quando usar o CARTÃO DE CRÉDITO é mais vantajoso para você

A iniciativa de usar um cartão de crédito por vir a ser um motivo de verdadeira preocupação para grande parte das pessoas, uma vez que elas temem prejudicar seu financeiro consideravelmente. Porém, é sempre válido lembrar que, se utilizado de forma muito estratégica, e principalmente de forma consciente, este cartão pode ser um verdadeiro aliado das finanças, no que diz respeito aos benefícios e às vantagens aos quais ficará atrelado.

Inclusive, existem muitas situações nas quais o uso do cartão de crédito pode se tornar realmente vantajoso, e algumas delas são explicadas no decorrer do artigo a seguir: trata-se de uma leitura imperdível para quem não quer abrir mão deste cartão e, ao mesmo tempo, não sabe quais são os melhores momentos para fazer uso dele.

Quando usado nos momentos certos, o cartão de crédito se torna um aliado das finanças pessoais | Imagem: JESHOOTS-com / pixabay.com

Momentos nos quais o uso do cartão de crédito se torna vantajoso

O cartão de crédito pode ser usado para comprar praticamente qualquer coisa, não sendo à toa que ele é tão utilizado no mundo todo.

Quem quer desfrutar de todas as vantagens que ele tem a oferecer, porém, deve focar em utilizá-lo principalmente nos contextos a seguir:

Na compra de ingressos

Os fãs de festivais e shows já sabem que podem parcelar o valor do ingresso por meio do cartão de crédito. Porém, o que talvez esse público ainda não saiba é que pode conseguir algumas vantagens, a depender da parceria que a bandeira do cartão criou com o evento em si.

Em muitos casos é possível conseguir descontos, acessos exclusivos e compras na pré-venda, por exemplo.

Nas compras online

Especificamente no que diz respeito às compras feitas pela internet, a grande vantagem oferecida pelo cartão de crédito é a segurança.

Muitos deles são “equipados” com ótimos sistemas de proteção e até mesmo com seguros contra fraudes. Inclusive, caso seja vítima de algum golpe, a vítima consegue obter seu dinheiro de volta com mais facilidade, cuidando do caso com a operadora do cartão em si.

Na reserva de hospedagens

Não é raro encontrar hotéis que oferecem descontos para quem faz a reserva utilizando cartão de crédito. E essa vantagem, por sinal, não raramente acaba estando presente e em uma viagem como um todo.

Afinal, para as companhias aéreas, para as locadoras de veículos e para as agências que oferecem passeios (entre outras empresas que fazem uma viagem ser completa), receber via crédito é sempre uma boa opção.

Na realização de compras internacionais

Embora muitas pessoas duvidem, usar um cartão de crédito para pagamento de compras feitas fora do Brasil pode, sim, ter suas vantagens, mesmo com uma ou outra taxa a mais.

Afinal, esse tipo de cartão é aceito praticamente no mundo todo, o que deixa qualquer transação comercial mais simples.

Isso, claro, considerando principalmente que, ao aderir ao cartão de crédito, a pessoa não precisa ficar andando com grandes quantias de dinheiro na carteira.

Para quem gosta de viajar economizando, é a opção perfeita

Por fim, vale frisar que o cartão de crédito também é um ótimo amigo dos viajantes não só na hora de reservar hospedagem e fazer compras, mas, também, na hora de economizar consideravelmente.

Isso por que, com as estratégias certas, qualquer pessoa consegue converter os Reais gastos em milhas aéreas, por exemplo, isso sem citar o fato de que muitos cartão dão acesso às salas VIPs dentro dos aeroporto, o que ajuda, e muito, a economizar no que diz respeito à alimentação enquanto se esperar o horário do voo.

