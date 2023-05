Como criminosos usam CAIXA DE SOM BLUETOOTH para roubar carros?

Não é de hoje que o roubo de carros é uma realidade em vários países do mundo. No Brasil existem mais de 200 denúncias de veículos roubados diariamente. Por mais que muitos criminosos prefiram o método tradicional de assalto, há outros que estão optam por métodos mais sofisticados.

Alguns deles estão usando de Nokia antigão à caixa de som bluetooth falsificada da JBL. Como isso é possível? Entenda como funciona e o que pode ser feito para evitar.

Carro roubado com caixa de som – imagem/ edição: noticiadamanha.com.br.

Nova tática é descoberta

Esse método está sendo usado por criminosos franceses que conseguem realizar uma ligação direta nos veículos. A polícia afirma que essa modalidade também pode estar sendo realizada em outras nações como nos Estados Unidos.

O método é bem simples e para muitos custa apenas alguns dólares.

Milhares de vídeos estão circulando na internet de criminosos usando caixas de som bluetooth e celulares antigos a fim de destrancar o veículo e sair com ele tranquilamente. Algumas lojas europeias estão comercializando o produto.

A caixa de som (normalmente da JBL) é conectada em pontos estratégicos do veículo. Com apenas alguns toques nos botões as portas do carro são destravadas. E então, os criminosos entram e saem com o carro. Quando o celular é usado, eles acessam a centrald e multimídia do veículo.

Como esses veículos são ligados apenas com a chave, eles acessam através da tecnologia e o dispositivo a parte central do sistema, e com alguns toques na tela aparece a mensagem “CONNECT, GET DATA” e o veículo sai normalmente.

Portanto, basta esses simples toques e o veículo irá funcionar. A tática é bastante usada nessas regiões citadas e não há muito que possa ser feito para evitar, segundo especialistas.

Como isso funciona na prática? Dicas para evitar

Na verdade, a caixa de som e o celular antigo são apenas disfarces. A carcaça é de um dispositivo simples ou antigo, mas por dentro está presente um desbloqueador de veículos.

Que age no veículo como uma chave de acesso, que libera o acesso a inúmeros veículos presentes no mundo.

Os valores são variados e podem ser encontrados no mercado negro por até R$ 30 mil. Poucos dólares se comparado ao lucro que muita das vezes os bandidos conseguem, que podem chegar a mais de 300%.

Não há nada que o dono do veículo possa fazer para inibir, mas algumas práticas podem ser adotadas para evitar. Veículos Lexus, Peugeot e Toyota estão sendo os mais invadidos.

É importante sempre deixar o veículo em lugares seguros, estacionamentos pagos e monitorados.

Além disso, é importante sempre ter instalado no veículo rastreadores. Para que desse modo o usuário consiga ver quando o veículo foi ligado, aonde ele está e muito mais. Em caso de furto, basta acionar a empresa responsável que eles vão em busca do veículo com seus agentes, que rapidamente acionam a polícia.

Por mais que muitos brasileiros entendam que esse serviço possa ser um pouco caro, mas há um custo-benefício que envolve tudo isso.

Por exemplo: um rastreador de motos, custa cerca de R$ 60/mês. Podendo evitar um grande prejuízo após algum período.

