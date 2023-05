Que HORAS o Bolsa Família cai na conta? Veja qual é a programação

O programa Bolsa Família é o maior programa social do Brasil e que atende atualmente cerca de 21 milhões de famílias, devido a essa grande quantidade são milhões de beneficiários que ficam na espera do pagamento, já que é um programa que dá um suporte financeiro para a sobrevivência dessas famílias.

O pagamento do Bolsa Família ocorre mensalmente nos últimos 10 dias úteis do mês, e final de semana teve uma pergunta frequente: qual horário que o benefício é depositado nesta segunda (22)?

Se você é beneficiário do Bolsa Família e quer saber quando o dinheiro vai cair na sua conta, continue lendo o texto abaixo.

pagamento cai as 09h00. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pagamento do Bolsa Família hoje (22)

A instituição financeira responsável por fazer esses repasses é o banco da Caixa Econômica Federal, e segundo ela informou esses pagamentos ocorrem por volta das 9h da manhã, ou seja, é bem cedinho que esse dinheiro cai na conta do beneficiário para que depois ele tenha o dia inteiro para utilizar o o dinheiro.

Lembrando que o valor do programa do Bolsa Família é deposito do aplicativo Caixa Tem, que é uma plataforma digital para o banco depositar, e dentro dessa plataforma os beneficiários conseguem transferir o dinheiro para outra conta. Tem opção também de fazer saque nas agências da Caixa ou em terminais de autoatendimento e casas lotéricas.

Muitas pessoas têm dúvidas frequente sobre o aplicativo Caixa Tem, porém é como se fosse outro aplicativo normal de banco, a pessoa consegue fazer PIX, transferência, pagamento de boleto e diversos outros, tudo isso para ser um aplicativo que facilita onde o dinheiro cai para assim fazer a movimentação.

Benefícios adicionais, quando será pago?

Desde quando o programa Bolsa Família foi relançado pelo presidente Lula no mês de março, o mesmo já informou que acrescentaria benefícios adicionais para auxiliar principalmente as famílias que são numerosas e que apenas com R$ 600 estava difícil pagar todas as necessidades da casa.

Por isso, foi criado o benefício Primeira Infância no valor de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos, mas esse benefício só pode ser pago no máximo para duas crianças por família, ou seja, é uma renda de R$ 300 a mais para ajudar a família. Esse benefício é pago junto com o Bolsa Família, pois é um adicional do programa, então para a criança ter direito a família precisa estar inscrita no programa.

Uma família que tem duas crianças menores de 6 anos vai receber mensalmente do governo o valor de R$ 900 (R$ 600 da parcela fixa do Bolsa Família + R$ 300 referente as duas crianças). Isso foi pensando especialmente para dar um suporte financeiro e garantir o bem-estar das crianças e da família.

Calendário de pagamento

Segue abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família a partir do NIS 3, que será pago nesta segunda-feira (22). Como são milhares de beneficiários que o programa atende, o pagamento é dividido pelo número final do NIS.

NIS final 3: 22 de maio

NIS final 4: 23 de maio

NIS final 5: 24 de maio

NIS final 6: 25 de maio

NIS final 7: 26 de maio

NIS final 8: 29 de maio.

