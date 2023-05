Cadastro Único: revelada a renda MÁXIMA para pedir auxílio ao governo

A plataforma do Cadastro Único (CadÚnico) é uma plataforma para que o governo consiga ter acesso e conhecimento mais de perto sobre as famílias inscritas e qual a reação condição. O CadÚnico é um registro extremamente importante para que seja possível receber os benefícios do governo, como por exemplo o Bolsa Família que, atualmente, é o maior programa social do Brasil.

No entanto, para as famílias que tem interesse de receber auxílio do governo precisa fazer inscrição no CadÚnico e precisam ter renda de até meio salário-mínimo por pessoal, ou renda mensal de até três salários-mínimos.

O cadastramento de pessoas que vivem em situação de rua ou que moram sozinhas também ser feitos. Antes de fazer a inscrição no CadÚnico é importante saber todas as situações que permitem essa inscrição para ficar dentro dos requisitos que é aceito.

Quem pode fazer inscrição no Cadastro Único?

Podem fazer famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa;

Famílias com renda mensal total de, no máximo, três salários-mínimos;

Famílias que apresentam renda maior que três salários-mínimos, se o cadastramento estiver vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo;

Podem fazer pessoas que moram sozinhas, (famílias unipessoais)

Podem fazer pessoas que vivem em situação de rua ou com sua família.

Benefícios da inscrição do Cadastro Único

A inscrição no cadastro único é apenas o primeiro passo para acessar os benefícios, no entanto, dentro do cadastro único existem diversos benefícios do governo e cada um possui um requisito que precisa ser cumprido.

Alguns basta apenas a inscrição no CadÚnico, já outras precisam da inscrição do CadÚnico, como por exemplo o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, já outros precisam de requisitos além do cadastro, como o exemplo do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Veja abaixo um dos principais benefícios que o Cadastro Único disponibiliza o acesso:

Bolsa Família

Auxílio Gás

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas);

Minha Casa Minha Vida

Tarifa Social de Energia Elétrica

Programa Nacional de Crédito Fundiário

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais

Programa Nacional de Reforma Agrária

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Água para todos

Programas Cisternas

Isenção da taxa de inscrição no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)

Isenção da taxa de inscrição de concursos públicos

Telefone Popular

Carta Social

Crédito Instalação

Serviços assistenciais

Identidade Jovem (ID Jovem)

Carteira do Idoso.

