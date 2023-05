Quem pode sacar até R$ 6,2 MIL do FGTS ainda esta semana?

O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é de conhecimento de todos os trabalhadores que exercem atividade remunerada de carteira assinada, é um direito desses trabalhadores, no entanto, eles não podem sacar o dinheiro quando quiserem e sim apenas em algumas situações específicas.

Um exemplo disso é em momento de desastres naturais: alagamento, deslizamento de terra, temporais fortes, entre outros, e nesses casos o governo libera o saque para quem mora no local onde aconteceu esse desastre natural, pois o dinheiro que ficou guardado do FGTS pode ser usado para ajudar a família se reestabelecer.

O saque-calamidade do FGTS, que é conhecido por muitos, foi criado justamente para oferecer suporte financeiro a essas vítimas que estão em estado de calamidade pública, e isso permite que os cidadãos saquem uma quantia de até R$ 6.220 para os moradores da região.

Quem pode receber esse valor?

Precisamos ressaltar que esse saque-calamidade é para todos os moradores que foram afetados. Um exemplo para entender melhor foi o caso de desastre natural que aconteceu nas cidades litorâneas de São Paulo, e o governo liberou o FGTS para todas essas cidades no início do ano devido aos deslizamentos.

Ou seja, os moradores que moravam no local precisaram enviar um comprovante de residência (emitido no máximo 120 dias do decreto de calamidade), e assim o saque era liberado.

Saque-calamidade

Esse saque foi criado com a intenção de ajudar as famílias que sofreram com esses desastres naturais e proporcionar uma nova oportunidade para reconstruir a vida, conseguir comprar os bens que foram perdidos em alagamentos, além de moradia e alimento.

Até as pessoas que tinham pouco valor na conta do FGTS mas que se encontra nessas regiões afetadas poderiam tirar tudo da conta para atender a necessidade da sua família.

Podem ficar tranquilos porque o processo de solicitação do saque-calamidade é simples e prático, pois foi pensando justamente na situação, pois uma pessoa já vai estar com a cabeça cheia devido ao ocorrido e as vezes não terá como fazer um processo difícil para solicitar esse dinheiro.

Por isso tudo foi pensando e basta a pessoa entrar no aplicativo do FGTS ou ir em uma agência da Caixa e fazer a solicitação, mas não podemos deixar de destacar que tem um prazo para resgatar esse benefício do saque-calamidade.

Situações de calamidade

Precisamos informar que cada situação de calamidade é necessária ser avaliada pelas autoridades e somente depois disso que determinará a elegibilidade para o saque e assim será anunciado para os moradores.

Pois somente assim esse recurso do FGTS vai ser direcionado com atenção para os lugares onde realmente esse dinheiro será eficiente para os moradores e a região que foi atingida por desastres naturais e garantindo que as pessoas afetadas tenham recursos para sobreviverem.

