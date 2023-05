Nubank prepara inovação para ABALAR a concorrência; você pode se dar bem

Ter conta em um banco é quase que uma obrigação para qualquer adulto atualmente, principalmente se ele exerce alguma atividade remunerada, seja como colaborador em uma empresa, seja como prestador de serviço (Pessoa Jurídica).

Ocorre que, atualmente, com o avanço da tecnologia, fica até mesmo difícil escolher em qual instituição abrir uma conta, e é nesse contexto que o Nubank ganhou seu espaço: trata-se de uma marca que simplesmente revolucionou o mercado dos bancos digitais, e tem oferecido cada vez mais vantagens e inovações para os seus clientes.

Uma delas, por sinal, pode ser conhecida no decorrer da leitura do artigo abaixo.

A inovação já é marca registrada do Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como é o cenário atual do Nubank

Em evento realizado com a finalidade de comemorar os 10 anos desta fintech, David Vélez, que atualmente atua como CEO global da marca, fez a afirmação de que a maturidade conquistada no mercado trouxe um número consideravelmente alto de vantagens para o Nubank.

Segundo o CEO, muitos riscos que foram enfrentados no início, e que até mesmo colocaram a existência deste banco digital em risco, simplesmente não existem mais. E, desta forma, o desafio, agora, é manter o foco em novas oportunidades de mercado.

Em seu discurso, Vélez afirmou que aproximadamente 90% dos problemas que a equipe tinha de início deixou de existir, o que inclui a difícil busca por financiamento, a necessidade de crescer a base de clientes e, ainda, a busca pela tão necessária licença bancária. Agora, o Nubank vive um verdadeiro momento de maturidade, no qual os riscos deram lugar a atributos de marca, a lucro e a muitos talentos que, agora, permitem que exista um pensamento focado em avanço.

Por fim, o CEO da marca também deixou claro que, uma vez estando mais madura, a empresa não investe mais tanto tempo na concorrência, mas sim nos desafios internos.

Veja também: Sua conta do INSS pode ser hackeada; prejuízo chega a R$ 1 bilhão

Algumas novidades serão anunciadas pelo Nubank em breve

Já Cristina Junqueira, que é cofundadora da fintech e atua como sua CEO no mercado brasileiro, afirma que o Nubank estará sempre em busca de inovação, de modo a sempre encantar seus clientes. Ela, inclusive, frisa o fato de ser um privilégio criar iniciativas que a concorrência logo quer copiar: o foco, agora, está exatamente em buscar coisas cada vez mais interessantes, que todos os demais bancos digitais irão querer ter em seus aplicativos e sites.

Nos próximos meses, as novidades anunciadas estão voltadas para o segmento de alta renda, assim como para as contas para o público adolescente e, ainda, para o marketplace da marca. A ideia, com as inovações que estão por vir, é atingir totalmente o mercado.

Os próximos passos do Nubank, por fim, é começar uma forte atuação também no México: embora apresente menos potencial que o Brasil em alguns quesitos, como o cartão de crédito, o país não deixa de ser uma ótima oportunidade de crescimento para a marca.

Os clientes da marca, portanto, podem aguardar grandes notícias nos próximos meses. E a concorrência também.

Veja também: É vírus? Por que o WhatsApp está diferente no seu Android