Sua conta do INSS pode ser hackeada; prejuízo chega a R$ 1 bilhão

Toda a história é repleta de invenções que revolucionaram os tempos, por exemplo, quando o fogo foi ‘descoberto’, rapidamente, isso revolucionou a maneira na qual a população vivia, mas embora fosse algo bom, o fogo pode trazer alguns malefícios caso seja usado da maneira errada.

E o mesmo ocorre com a internet, que é uma invenção que com certeza, ficará marcada em toda a história, todavia, com o advento da tecnologia, a rede mundial de computadores está sendo usada de maneira ilícita por pessoas com más intenções a fim de praticar golpes.

O novo golpe da praça envolve a conta do INSS, ao todo, a nova fraude já causou um prejuízo bilionário, entenda.

Golpistas podem invadir sistema do Meu INSS e causar prejuízos exorbitantes, entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Polícia Federal entra em ação

A polícia federal deu início a operação Lutcha , que ocorreu em algumas cidades do estado de São Paulo. As ações visam combater uma fraude que está ocorrendo no INSS que ao todo, gerou prejuízos absurdos, que chegam na casa dos bilhões.

Mas o que surpreendeu de fato os agentes, foi a maneira na qual os ladrões conseguiram fraudar os sistemas.

A nova modalidade de golpe, para fraudar os benefícios dos segurados do INSS, consiste na instalação de dispositivos eletrônicos nas redes do INSS, com isso, os criminosos têm acesso remoto a todos os computadores da autarquia em questão, como também acesso aos dados e as senhas dos seus servidores, com isso em mãos, os cibercriminosos efetuaram vários procedimentos ilegais.

Mas isso só foi possível, por conta que as organizações criminosas em questão, aliciaram vários funcionários do INSS para que permitissem a instalação dos dispositivos eletrônicos em questão, assim, eles conseguiram realizar todas as fraudes nos benefícios previdenciários em questão.

Acredita que cerca de 22 mil segurados foram lesados.

Veja também: Alertar GERAL! Milhões De Aparelhos Android Estão Com Vírus De Fábrica

Como proteger sua conta do Meu INSS?

A segurança na era digital é um dos temas mais discutidos, uma vez que um sistema inseguro pode ser alvo de vários hackers.

No caso em questão, a fraude ocorreu por conta que os próprios funcionários foram convencidos, mediante pagamento, obviamente, de ceder a rede da autarquia para que um programa malicioso fosse instalado, mas no cotidiano, elas podem ocorrer também de várias formas diferentes.

Então, sempre desconfie de links que prometem várias coisas, pois quando a oferta é grande, sempre o santo precisa desconfiar.

E principalmente na era da internet, esse ditado deve ser levado ao pé da letra. Por mais que seja um parente seu no WhatsApp, tenha cuidado, principalmente, porque os integrantes às vezes pegam até os perfis dessas pessoas.

Por fim, ao navegar na rede, preste bastante atenção onde você está clicando e em hipótese alguma, efetue o download de algum aplicativo ou programa no qual você não saiba a procedência.

Pois basta um descuido do tipo para você ter o seu dispositivo infectado e quando isso ocorre, as consequências são grandes.

Há vezes que eles entram em sistemas bancários e efetuam transações e há momentos em que eles podem criptografar seus dados e pedem dinheiro em troca deles, por isso, cuidado.

Veja também: Como Usar O WhatsApp Para Ter MAIS PROTEÇÃO