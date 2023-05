É vírus? Por que o WhatsApp está diferente no seu Android

Não é de hoje que os brasileiros adotaram o WhatsApp como mensageiro oficial. Seja no trabalho, escola, família, etc. O WhatsApp sempre está presente unindo as pessoas. Através de suas funcionalidades: grupos e comunidades. É possível reunir pessoas de todo o mundo em um único local. Entretanto, o WhatsApp está um pouco diferente para algumas pessoas, será que é vírus? A aba superior foi migrada para a parte inferior. Deixando muitos usuários confusos. Entenda o que aconteceu e o que pode ser feito.

WhatsApp tem mudança em seu visual | Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp está com novo visual?

Sim! Muitos usuários logo que se depararam com a atualização pensaram que era algum tipo de vírus ou alteração no visual dada a alguma instalação de aplicativos personalizadas. Mas a grande verdade é que tudo isso se refere ao próprio WhatsApp.

Já conhecido entre os usuários de dispositivos da Apple, o WhatsApp migrou sua aparência universal. Com isso, os usuários Android terão mais facilidade em usar o aplicativo com apenas uma das mãos.

Promovendo uma maior autonomia aos seus usuários. Portanto, essa mudança foi vista pela primeira vez em meados de abril. Entretanto, está disponível apenas para os usuários presentes no programa de testes do aplicativo.



O novo visual do aplicativo traz para a parte inferior todas as opções de conversas, comunidades, status e chamadas. Com isso torna-se muito mais leve e fluída a navegação pelo aplicativo por todos os usuários.

Muitos internautas se agradaram da mudança, porque a mesma deixa o aplicativo com cara de iOS. Muitos usuários Android tentam a todo momento usar launchers que assemelhem o dispositivo com iOS e assim por diante.

Leia mais: Você nem imaginava que estes emojis queriam dizer isso no WhatsApp

Novos problemas são encontrados

Por mais que o principal foco seja a nova aparência da aplicação, novos problemas foram encontrados nesta atualização que chamou a atenção de todos. Muitos testadores estão encontrando falhas consideráveis na versão Beta do aplicativo.

A Meta sempre está disponibilizando a opção de depuração a fim dos usuários reportarem os erros, falhas e eles venham a ser corrigidos. Caso o uso do aplicativo seja realmente impossível, é possível realizar o downgrade da versão.

Outro ponto que os usuários estão relatando é que não está sendo possível deslizar entre as guias. Não está bem nítido se é um bug ou também faz parte da atualização. Agora uma novidade chamou a atenção de todos: além dos emojis animados do WhatsApp, as conversas poderão ser protegidas por senha.

Desse modo, os usuários terão suas conversas protegidas com senha e até mesmo biometria. Trazendo muito mais segurança aos seus usuários. Portanto, os testadores estão averiguando a atualização e com isso visualizando possíveis bugs a fim de que sejam corrigidos.

Esta versão só está disponível aos usuários da versão Beta do aplicativo. Os demais só terão acesso quando a versão subir de nível e for para as lojas como versão estável do WhatsApp. Mais notícias sobre as próximas atualizações da aplicação você encontra em nossa área de Tecnologia do site.