Nova rodada de inscrições para AUXÍLIO de R$ 600 serão abertas

Boa notícia! O Governo Federal anunciou recentemente a abertura de um novo programa que irá oferecer auxílio de R$ 600 para algumas pessoas. Com o intuito de promover cidadania, cultura e uma melhor educação: algumas pessoas serão selecionadas e receberão mensalmente este auxílio. Em contraste com o Bolsa Família, não serão todos os brasileiros que poderão se cadastrar. Veja abaixo como funciona e quem tem direito.

Governo anuncia auxílio de R$ 600 para estas pessoas | Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Governo Federal anuncia novo auxílio

Através do Ministério da Educação, o Governo Federal anunciou um novo auxílio para os brasileiros. O valor é de R$ 600 e é direcionado aos estudantes quilombolas e indígenas do ensino superior. É válido lembrar que a medida é para os que estão matriculados presencialmente em Instituições Federais.

Este auxílio está incluso no Programa de Bolsa Permanência (PBP). Mais de 2.200 bolsas serão ofertadas aos estudantes que estão devidamente inscritos no sistema de gestão dessas bolsas. A análise da documentação deve ser feita entre o dia 10 de maio e 2 de junho pela própria instituição.

É válido lembrar que aos que não conseguirem nesta etapa, será aberta uma nova etapa de inscrições entre 3 a 3 de junho. Os repasses começaraão a ser feitos posteriormente. Lembrando que apenas os estudantes presentes nos critérios e matriculados em Institutos Federais do Brasil terão direito aos repasses.

Os estudantes interessados devem juntamente com o requerimento apresentar uma conta bancária para que os repasses sejam realizados. Algumas instituições têm parceria com bancos locais e podem abrir contas gratuitas para os seus estudantes. Bem como o caso de algumas escolas profissionalizantes: que têm parceria com bancos brasileiros como o Bradesco, e oferecem contas gratuitas e sem taxas de manutenção aos seus usuários.

Quando irá ser pago o auxílio?

Este auxílio será pago aos estudantes inscritos e aprovados no programa. Será de grande auxílio para essas pessoas. Visto que muitas deixam de estudar para trabalhar, devido necessidades financeiras. Portanto, estar com um valor garantido mensalmente agrega bastante na permanência do mesmo no instituto de ensino.

Aos estudantes que tiveram seus cadastroa aprovados até neste último dia 16, os repasses hão de começar já neste mês. Já os demais cadastros realizados entre o dia 17 de maio até 2 de junho terão repasses apenas em julho.

É válido ressaltar que a seleção dos estudantes há de observar o menor período para integralização do curso em si, sem que haja prejuízos em outros critérios formais estipulados pelo instituto. Os indígenas e quilombas não irão ser avaliados pelos quesitos econômicos.

Por mais que existam mais estudantes, o total será de 10 mil. Visto que é o orçamento disponível estipulado pelo Governo Federal. Os Institutos Federais que não foram contemplados no ano passado terão mais prioridade nesta remessa de auxílios. Bem como os IFs com maiores demandas de bolsistas.