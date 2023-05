Novo cartão virtual do INSS: saiba o que pode mudar agora

Saiu a notícia que todos estavam aguardando para saber, que é a data oficial do lançamento do novo cartão virtual do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) que vai trazer benefícios e vantagens para esse público: aposentados, pensionistas e os outros beneficiários.

Foi compartilhado nesta última quinta-feira (18) que no dia 22 de maio, próxima segunda-feira o cartão já vai estar disponível dentro do aplicativo MEU INSS, esse app está disponível para download no Play Store, tanto para Android como iOS.

veja os benefícos desse novo cartão. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ideia central desse novo cartão

O INSS teve uma ideia ilustradora para os segurados da autarquia para usarem o cartão MEU INSS+ para conseguirem ter a comprovação de que eles possuem a condição de segurados e assim será mais fácil e prático para eles ganharem descontos em alguns serviços no território brasileiro.

Ou seja, é um cartão que vai realmente comprovar a sua identidade como segurado do INSS, e partir desta segunda-feira (22) ele já estará disponível para todos. Basta somente fazer uma consulta pelo aplicativo ou pelo site MEU INSS, lembrando que se caso for fazer a instalação no aplicativo no celular é totalmente gratuito.

Para complementar esse novo cartão, o INSS disse que está fazendo parceiras com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal, mas que nos próximos meses vai buscar fazer parcerias também com outras instituições financeiras, pois atualmente existem cerca de 27 dessas instituições.

Vantagens de ter o novo cartão Meu INSS+

Os segurados do INSS vão poder utilizar esse cartão em tudo e comprovar sua qualidade de segurado, com isso será mais fácil para eles terem descontos e vantagens como:

desconto em entrada em cinemas

desconto em ingressos para shows

desconto em mensalidades ou inscrições em academias

desconto em compras de produtos em lojas

descontos em viagens

desconto em compras de remédios

descontos em pagamentos de consultas de telemedicina.

Parceria com instituições financeiras

Como foi informado acima, recentemente nesse primeiro processo o Ministério da Previdência Social já conseguiu criar um vínculo com dois bancos: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

No entanto os preparativos para que os segurados tenham uma melhor experiência não param em apenas duas parcerias, eles pretendem aplicar o cenário e conseguir mais contatos com outros bancos para que os segurados possam ter vantagens.

Não precisa se preocupar o segurado que não é correntistas do Banco do Brasil, ele vai ter direito igual aos benefícios. O banco da Caixa Econômica Federal afirmou que vai restringir essas vantagens para seus correntistas, ainda não detalhou os detalhes desse plano, no entanto a expectativa é que eles divulguem mais informações no decorrer do mês.

Veja também: Sua conta do INSS pode ser hackeada; prejuízo chega a R$ 1 bilhão

Opinião das autoridades

Glauco André Fonseca Wanburg, que é presidente interino do INSS disse que nessa primeira instância a parceria que já fizeram com o BB e a Caixa será boa e que vão criar relacionamentos com outros brancos também para entrar no Meu INSS+.

Já Carlos Lup, que é ministro da Previdência afirmou que esse novo cartão vai conseguir representar: cidadania, parceria, inclusão e qualidade de vida aos segurados do INSS.

Veja também: Como se registrar no Meu INSS em 2023 para acessar os serviços digitais