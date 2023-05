NOVO RG tem mudança OBRIGATÓRIA e choca os brasileiros

O Governo Federal já está em fase de preparar uma importante mudança no que diz respeito à apresentação da CIN (Carteira Nacional de Identidade), que nada mais é do que o novo RG que os brasileiros deverão usar.

Tal mudança possui o objetivo de fazer com que este novo documento seja mais representativo e muito mais inclusivo: a alteração de destaque, por sinal, diz respeito à eliminação da “separação” entre o nome que consta no registro civil do cidadão e o nome social que ela tenha decidido usar. Assim sendo, de agora em diante o RG deverá ter somente o nome com o qual a pessoa se identificar no momento em que o documento em questão for emitido.

Isso sem citar o fato de que o novo RG não terá mais nenhum campo voltado para o sexo do indivíduo.

Todas essas alterações foram baseadas nas solicitações feitas diretamente pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, tendo como finalidade promover mais respeito a todas as pessoas que pertencem à comunidade LGBTQIA+.

De modo geral, a previsão voltada para a publicação do decreto que regulamentará oficialmente a emissão da nova versão da Carteira Nacional de Identidade considera o final do mês de junho como prazo final. A partir deste período, portanto, todas as novas emissões já seguirão o modelo novo.

Há, ainda, mais informações relevantes que devem ser levadas em consideração, a respeito deste assunto. E todas elas são listadas nos tópicos a seguir.

Como fica o novo RG em relação ao número do CPF

Uma das características mais significativas do novo RG é o uso do CPF (Cadastro de Pessoa Física) como único número, a ser válido em todo o país. Até o momento, por sinal, a execução do documento pode ocorrer em 12 estados:

1. Acre

2. Alagoas

3. Amazonas

4. Goiás

5. Mato Grosso

6. Minas Gerais

7. Pernambuco

8. Piauí

9. Paraná

10. Rio de Janeiro

11. Rio Grande do Sul

12. Santa Catarina

Para que a emissão de fato aconteça, o cidadão deve se dirigir unicamente à Secretaria de Segurança Pública do estado no qual deseja ter atendimento.

Lembrando que um grande benefício do novo RG, no que diz respeito à numeração citada, está na considerável redução de fraudes: antes, uma única pessoa podia ter mais de um RG, além do CPF em si.

Agora, com a unificação, o processo de identificar um indivíduo se tornará mais seguro.

E por falar em segurança…

O novo RG também será “equipado” com um QR Code, por meio do qual será possível checar a segurança do documento e, ainda, verificar se há chances de ele ter sido extraviado ou furtado. E tudo isso usando somente um smartphone.

O MRZ também fará parte da nova versão do documento: trata-se de um código que segue um padrão internacional e, inclusive, é usado na confecção dos passaportes. Aliás: por conta disso, ficará ainda mais fácil usar o RG para viajar.

