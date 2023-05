Atenção com seu PIX! Novo GOLPE está em curdo no Brasil

Desde o ano de 2020 quando o pagamento em forma de PIX foi lançado no Brasil se tornou a mais popular desde então, pela praticidade e facilidade na hora de fazer e receber pagamentos, e cada ano que passa mais pessoas vão entrando nesta categoria.

A companhia FICO, fez uma pesquisa e o resultado foi divulgado na última segunda-feira (15), pois ao mesmo tempo que a popularidade desse formato de pagamento cresce e se torna muito utilizado pelos cidadãos, os golpes que são relacionados a esse pagamento também crescem junto.

Infelizmente, um novo golpe foi detectado e está em alerta para toda a população, até mesmo a empresa Serasa emitiu o alerta. Confira ao longo do texto o que está ocorrendo e qual é o novo golpe criado para extorquir dinheiro das pessoas.

População sofrendo

O uso da tecnologia é muito bom para os avanços da sociedade e fazem as coisas se tornarem mais fáceis e práticas, no entanto, como tudo nessa vida tem o lado bom e lado ruim, criminosos aproveitam dessas ferramentas tecnologias para criarem golpes, e infelizmente no Brasil isso está muito frequente.

Quem está sofrendo com esses fraudes é a população, pois a maioria cai nos golpes e se tornam vítimas e acabam perdendo o seu dinheiro, o dinheiro que já é conquistado com muito esforço do trabalho, e acabam caindo em golpes de transação de pix.

A empresa FICO fez uma pesquisa e mostrou que essa ferramenta poder ser bem avaliada e desejada pelos brasileiros, e 22% da população infelizmente caiu em golpe, e 65% das pessoas que foram entrevistadas confirmaram conhecer uma pessoa que já foi alvo desse golpe e teve prejuízo.

Empresa Serasa compartilha alerta para pessoas não cair em golpe

O percentual de crimes virtuais tem crescido extremamente, coisa que não era pra crescer, precisa ser parado esse tipo de crime. A empresa Serasa (que é uma empresa que analisa crédito) compartilhou um alerta com as pessoas sobre listas de golpes mais populares e que estão alcançando mais pessoas.

O que realmente está assustando os brasileiros é o golpe do cadastro do PIX, uma pessoa recebe mensagem em seu celular com o nome de algum banco, e no corpo da mensagem pede para que crie uma nova chave de ferramenta no link que eles enviam.

Na lista também colocaram o golpe do comprovante do PIX falso, golpe do PIX errado e o golpe do PIX agendado, e o último que está acontecendo com frequência e muitos brasileiros ainda não conhecem é o golpe do Robô do pix, que acontece pelas plataformas digitais, principalmente no Instagram.

Nesse golpe a vítima pensa estar participando de uma promoção e para ter vantagem é necessário fazer uma transferência mínima que terá um retorno a quase dez vezes o valor que foi investido, mas infelizmente o dinheiro nunca volta para a vítima.

