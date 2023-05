Cidade de POVO MISTERIOSO começou a receber visitas na Jordânia

Desconhecidos por muitas pessoas, os nabateus foram um povo misterioso muito antigo, ancestral dos árabes, e habitaram exatamente a região que se iniciava no Rio Eufrates e ia até o famoso Mar Vermelho. Petra, na capital do reino, e localizando-se na atual Jordânia, ganhou fama mundial por ser toda esculpida em pedra. Porém, tão importante e impactante quanto ela é Hegra, que se localiza na Arábia Saudita e passou a ser visitada apenas há alguns anos, embora tenha sido habitada por muitos séculos.

Também conhecida como Mada’in Saleh ou como al-Hijr, Hegra foi oficialmente o primeiro local da Arábia Saudita a receber o título de Patrimônio Material da Unesco: sua construção ocorreu em no ano 1.000 antes de Cristo, tendo sua habitação acontecido até o século 12, especificamente.

Esta antiga cidade nada mais era do que um posto avançado dos nabateus, tendo uma necrópole cujos impressionantes túmulos eram esculpidos em pleno deserto, usando o arenito como matéria-prima. Atualmente, 115 deles são conhecidos, ganhando destaque o túmulo de Qasr al-Farid, por conta dos seus mais de 20 metros de altura.

Para os fãs de história, conhecer a cidade desse povo misterioso é uma experiência única | Imagem: Juli Kosolapova / unsplash.com

Sobre as visitas à cidade desse povo misterioso

As visitas à cidade desse povo misterioso começaram apenas a partir do ano de 2019, que foi quando a Arábia Saudita começou a fazer a emissão de vistos de turismo e investir na área como um todo.

Os investimentos, por sinal, foram principalmente em AlUlA, uma cidade que é praticamente um oásis, está próxima a Hegra e é vista como um verdadeiro centro de turismo, cultura e arte.

Vale citar que é possível visitar o interior dos túmulos, porém rotacionalmente, de modo que o tráfego de um grande número de pessoas não danifique as estruturas. Há, porém, quem prefira ficar do lado de fora, pois por esse ângulo eles também são muito interessantes: os batentes contam com a marcação dos nomes dos falecidos, além de desenhos de cobras e fênix, por exemplo.

As viagens que o misterioso povo nabateu faziam também são retratadas em detalhes.

No momento, a Jordânia encontra-se mais focada na preservação de Petra, com foco no controle do turismo excessivo. E é por isso que, agora, Hegra está conseguindo atrair um número maior de pessoas.

Isso sem citar o fato de que, conforme explicado à CNN por David Graf, que é um verdadeiro especialista em História do Oriente Médio, existem muitos arqueólogos que estão indo para a Arábia Saudita, o que pode significar que, nos próximos anos, novas descobertas podem ser anunciadas.

Sobre a tão pouco conhecida civilização nabateia

O povo misterioso dos nabateus, ao que tudo indica, trabalha com o comércio de itens aromáticos, como incensos, e, infelizmente, boa parte de sua cultura foi perdida, o que torna difícil saber mais detalhes sobre essa civilização.

Porém, com o governo local fazendo investimentos em turismo e em arqueologia, novas informações podem surgir.

Sabe-se, contudo, que o alfabeto nabateu influenciou diretamente o árabe moderno, e que, recentemente, houve a reconstrução do rosto de uma mulher desse povo, com base em vestígios antigos que foram achados no deserto.

