Consulta ao 13º salário do INSS liberada para milhões de brasileiros

Acaba de chegar a melhor notícia do mês para os segurados do INSS que possuem direito ao 13° salário, como os aposentados e pensionistas. Como todos sabem, o presidente Lula assinou um decreto que permitiu que o valor do abono que é pago tradicionalmente no segundo semestre do ano, seja antecipado e pago ainda neste primeiro semestre.

E para melhorar ainda mais, a partir do dia 21, o instituto irá permitir que seja realizada a consulta dos valores que estarão disponíveis para o saque desses segurados. No caso, o valor será referente ao pagamento que ocorre todos os meses mais o acréscimo da primeira parcela do abono.

Como consultar o valor do benefício?

Para saber o valor que será pago neste mês de maio, basta que o segurado entre no aplicativo do MEU INSS e realize a verificação. Lembrando que para ter acesso ao benefício, é preciso que usuário efetue login na plataforma do Gov.br.

Lembrando que a depender do valor, a data para o pagamento pode mudar, uma vez que para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos irão ocorrer do dia 25 de maio até o dia 7 de junho, ao passo que para quem recebe valores acima do piso salarial, os pagamentos irão ocorrer do dia primeiro ao dia sete de junho.

Além disso, para quem paga Imposto de Renda, a primeira parcela vem sem desconto.

Lembrando que quem recebe o valor em questão, são aqueles segurados em caráter previdenciário, como quem recebe os seguintes benefícios:

Auxílio por incapacidade temporária;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão.

Quem recebe o BPC e o Bolsa Família, irá receber o 13° salário?

O BPC é um benefício de caráter assistencial que é pago para pessoas de baixa renda que possua alguma deficiência ou então, possua idade igual ou superior a 65 anos de idade.

Mensalmente, é garantido para essas pessoas o valor de 1 salário-mínimo, a fim da pessoa conseguir se manter. Para receber o valor, é preciso estar cadastrado no CadÚnico.

Já o Bolsa Família, também é um benefício de caráter social, todavia, mais abrangente que o BPC e não garante um salário, mas um valor mínimo de R$ 600 mensais para os seus beneficiários, entrando, a média familiar está bastante acima dessa. Isso tudo pois o programa visa garantir uma renda per capita mínima de R$ 142, assim, vários beneficiários estão garantindo valores que chegam perto dos R$ 1.000, mensalmente.

Mas como esses benefícios citados não são de âmbito previdenciário, mas sim social, os seus beneficiários acabam não tendo direito ao abono do 13° salário.

Várias medidas e planos do governo visam mudar esse cenário, mas a tendência é que continue assim, senão, seria mais um gasto para que o governo arcasse.

Como o BPC, que não permite nem que o titular realize empréstimo usando o valor, no ano passado, uma medida provisória até entrou em vigor, mas rapidamente ela foi vetada. Já que o entendimento geral é que não há como comprometer benefícios que garantem a sobrevivência do cidadão.

