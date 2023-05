Desaparecida há 6 anos, menina é reconhecida em série da Netflix

As séries da Netflix são, definitivamente, uma ótima forma de entretenimento, principalmente por serem produzidas para agradar a todos os gostos.

São um prato cheio para quem gosta de fantasia e de comédia, por exemplo. E, para quem é fã de um bom mistério, elas também não ficam muito atrás. Inclusive, o catálogo da plataforma de streaming conta com títulos de séries que focam na vida real para a criação de conteúdo.

E este é o caso da série Mistérios Sem Solução, por meio da qual, no último sábado, dia 13 de maio, uma menina desaparecida desde 2017 foi encontrada.

Todos os detalhes deste caso surpreendente podem ser conferidos a partir do próximo tópico.

Sim, é real: garotinha desaparecida em 2017 foi encontrada graças a uma série da Netflix | Imagem: yousafbhutta / pixabay.com

Espectador de série da Netflix reconheceu menina desaparecida há 6 anos

Para muitas pessoas, ainda parece algo totalmente saído da ficção. Mas, de fato, é real: uma série da Netflix serviu como apoio para que uma garota dos Estados Unidos, desaparecida há 6 anos, fosse encontrada.

A série em questão, cujo nome é Mistérios Sem Solução, relatou a história da pequena Kayla Unbehaun no decorrer do episódio 9 da terceira temporada: ela havia “sumido” no ano de 2017, enquanto era cuidada pela mãe, chamada Heather Unbehaun.

Depois de 6 anos em que o desaparecimento aconteceu, Kayla finalmente foi encontrada, graças a um espectador que assistia a série da Netflix acima citada: ele a reconheceu imediatamente, mesmo ela estando com 15 anos de idade.

Ocorre que Kayla e Heather estavam em uma loja de roupas na cidade de Asheville (Carolina do Norte) no último dia 13 de maio (sábado) e, após reconhecer a garota, o espectador em questão avisou um colaborador da loja, pedindo que o mesmo chamasse a polícia.

Heather imediatamente foi presa, sob a acusação de ser a sequestradora de sua própria filha.

Sua fiança, para poder responder em liberdade, ficou no valor de US$ 250 mil, sendo que sua ida ao tribunal acontecerá somente em julho, mais especificamente no dia 11.

Kayla foi enviada de volta para Ryan Iserka, seu pai, que, em comunicado geral à imprensa, agradeceu a todos que ajudaram na resolução do caso.

Veja também: Truque da folha de louro no armário: por que tem tanta gente fazendo?

O caso foi relatado em um episódio de nome muito específico

Mistério Sem Solução é uma série que chegou no catálogo da Netflix no ano de 2020, tendo como base o puro DNA true crime, voltado para casos diversos que se encontram sem solução e até mesmo alguns casos que estão além da compreensão humana.

E o caso da menina Kayla, especificamente, foi contado em um episódio da terceira temporada, chamado de Sequestro Pelos Genitores.

Quando desapareceu, na data de 04/07/2017, ela tinha apenas 9 anos de idade e, segundo a família, havia ido acampar com sua mãe. Porém, após chegarem ao acampamento, elas não mantiveram mais contato com ninguém.

Ambas deveriam encontrar Ryan exatamente no dia seguinte, 05/07/2017, mas nunca chegaram, uma vez que Heather fugiu com a filha.

Sem informações, Ryan então procurou ajuda da polícia e iniciou uma verdadeira campanha para encontrar a garota. Agora, incrivelmente graças à série da Netflix, o caso foi solucionado.

Veja também: Quase 800 mil títulos de eleitor foram cancelados; o seu também?