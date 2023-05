Novo serviço do Airbnb acende esperanças em clientes e anunciantes

Qualquer pessoa que ama viajar e está sempre pesquisando pelas melhores hospedagens já ouviu falar sobre a plataforma Airbnb pelo menos uma vez. Afinal, trata-se de uma das plataformas de hospedagem mais famosas do mundo.

Nela é possível não só encontrar lugares espetaculares para ficar, como também é possível viver experiências realmente únicas.

Aliás: essas experiências são justamente parte essencial do que a plataforma propõe para os seus hóspedes, não sendo à toa que, recentemente, ela decidiu por voltar a dar mais ênfase a uma das iniciativas que fizeram com que a marca se tornasse um grande sucesso.

Abaixo estão todas as informações a respeito, que certamente serão muito úteis para anfitriões e para hóspedes.

Todo viajante já ouviu falar no Airbnb ao menos uma vez | Imagem: InstagramFOTOGRAFIN / pixabay.com

O Airbnb voltou às raízes com o anúncio deste serviço

Recentemente, a plataforma de hospedagem Airbnb lançou uma modalidade de aluguel voltada exclusivamente para os quartos que se encontram dentro das hospedagens propriamente ditas.

Inclusive, trata-se justamente do tipo de serviço que fez com que a plataforma em questão ganhasse fama mundial entre os viajantes.

Esta grande ideia, que agora foi remodelada, trabalha o compartilhamento de modo a oferecer 2 benefícios muito significativos, sendo que o primeiro deles é justamente o custo reduzido, pago pelos hóspedes.

Falando a nível global, somente no ano passado (2022) pelo menos 80% de todas as estadias voltadas para quartos privativos ficaram em uma faixa de preço abaixo do valor de US$ 100 por noite, sendo que especificamente no Brasil a tarifa média para este mesmo contexto foi de R$ 165.

Outro grande benefício está no simples fato de se hospedar praticamente junto ao anfitrião: essa definitivamente é uma das melhores maneiras de conhecer novas pessoas e vivenciar o destino escolhido sob novas perspectivas, como se realmente fosse um morador local.

Inclusive, como afirmado pelo próprio CEO e cofundador do Airbnb, Brian Chesky, com este novo serviço a plataforma está voltando às suas origens, e voltando a valorizar a filosofia de compartilhamento que tanto impulsionou a marca.

Por fim, existe também a vantagem de que nesta modalidade, chamada de Airbnb Quartos, o usuário consegue rapidamente ter acesso a informações que farão toda a diferença na estadia, como o fato de existir tranca na porta do quarto e ele contar, ou não, com um banheiro privativo, por exemplo.

Vale lembrar, de qualquer forma, que a plataforma continuará contando com outros filtros importantes, de modo que o viajante possa escolher um quarto que tenha internet, espaço para trabalho e esteja em um local que tenha garagem, entre outros pontos que julgar importante.

O mesmo, obviamente, continua valendo para o aluguel de espaços inteiros.

O aluguel de quartos privativos pelo Airbnb no Brasil

As reservas voltadas para estadias em quartos privativos especificamente no Brasil tiveram um crescimento de 58%, em média: no início deste ano (2023) pelo menos 85% das estadias desse tipo que receberam avaliações contaram com a quantidade mais alta de estrelas como “nota”.

O lançamento desta funcionalidade por parte do Airbnb também é visto como algo positivo para os anfitriões, que sofreram com a queda de reservas quando a pandemia encontrava-se em seu momento mais crítico.

A plataforma ainda anunciou uma ferramenta chamada Categoria, por meio da qual os viajantes podem buscar por hospedagens mais específicas, como uma casa perto de uma área de esqui ou perto de uma praia específica.

Por fim, vale frisar que o Airbnb também realizou um importante trabalho com os anfitriões, de modo a incentivá-los a fazer melhorias nos espaços que alugam.

