Instagram permitirá novo recurso ANIMADO nas postagens

As pessoas que amam usar o famoso formato GIF nos mais diversos lugares agora contam com uma super novidade: o Instagram acabou de liberar oficialmente o uso dessas imagens animadas, sendo que o uso, desta vez, é voltado para os comentários que são feitos nas postagens dentro da rede social.

Inclusive, a notícia é tão animadora que ainda conta com um “complemento”: o recurso terá sua liberação feita aos poucos, de modo que poderá ser utilizado por todas as pessoas que estejam com esse app atualizado no aparelho celular.

Todos os demais detalhes a respeito da mais recente novidade da empresa Meta podem ser conferidos por meio da leitura dos tópicos a seguir.

Os comentários nas postagens do Instagram estarão mais divertidos do que nunca | Imagem: StcokSnap / pixabay.com

Como tudo aconteceu

Foi recentemente, mais especificamente nesta semana, que Mark Zuckerberg (CEO da empresa Meta) em uma conversa com Adam Mosseri (que cuida do Instagram atualmente), anunciou o novo recurso que envolve simplesmente uma das melhores formas de se comentar algo dentro das famosas redes sociais: os GIFs!

A ideia, obviamente, não poderia ser mais direta e simples: o usuário só precisa clicar na área de comentários de uma publicação e, ao invés de digitar um texto, escolher comentar com este outro tipo de conteúdo.

Aliás: da mesma forma como já ocorre em muitos outros locais pela internet, o banco de dados (ou de GIFs) utilizado pelo Instagram também será o famoso GIPHY: trata-se de um espaço literalmente repleto de imagens animadas dos mais diversos temas.

Quem ama enviar gatinhos dançando para alguém se sentirá realizado, assim como não abre mão de recorrer à icônica Nazaré Tedesco para ilustrar algo que queira dizer e quem, de modo geral, prefere GIFs voltamos para outras temáticas.

Veja também: Quem diz a verdade está com MEDO da atualização do WhatsApp

Os GIFs animados não serão uma exclusividade do Instagram

A escolha pela plataforma GIPHY não se deu “do nada”: ocorre que ela pertence à empresa Meta desde o ano de 2020, inclusive já sendo parte de outros aplicativos da marca, como o Facebook e o WhatsApp, e até mesmo fazendo parte de produtos concorrentes, como é o caso do Twitter, que pertence a Elon Musk.

Incluir o uso de GIFs no Instagram como forma de deixar os comentários mais divertidos é, de fato, uma novidade e tanto para os usuários. Porém, se trata de algo um tanto atrasado, como considerados os demais aplicativos que já possuem esse recurso.

Vale lembrar, ainda, que esse formato de imagem de certa forma já está no “Insta”, fazendo parte dos Stories já há algum tempo.

No anúncio que foi feito, o Instagram deixou claro que a nova funcionalidade já está disponível tanto para os celulares do sistema Android quanto para os celulares do sistema IOS, desde que, claro, os aplicativos sejam atualizados nas respectivas lojas de aplicativos.

Há, porém, quem já tenha feito a atualização e, mesmo assim, não tenha encontrado a opção.

Então, resumindo:

Os GIFs finalmente chegaram à rede social de fotos e vídeos mais famosa do mundo, e poderão ser utilizados nos comentários por meio da plataforma GIPHY.

O lançamento é a nível global, portanto quem quiser acrescentar imagens animadas nos comentários no Instagram precisa atualizar o app.

Embora, por se tratar de um anúncio muito recente, a opção possa não estar disponível de imediato, como foi notado por alguns usuários.

Veja também: WhatsApp anuncia recurso para transformar chats em SEGREDOS