Internet está cheia de GOLPES para “ficar rico” com ChatGPT

Nos últimos meses com certeza você já deve ter visto alguma propaganda do famoso ChatGPT, que é uma inteligência artificial que consegue realizar inúmeras tarefas, ela possui respostas para tudo.

Entretanto, por conta de toda essa capacidade que a ferramenta consegue desempenhar, isso está atraindo a atenção de vários oportunistas que começam oferecer caminhos mais fáceis para conseguir dinheiro apenas usando a ferramenta, mas de acordo com especialistas, isso pode ser bastante perigoso e ser apenas mais uma utopia vendida por eles, entenda.

Saiba como estão usando o ChatGPT para ganhar dinheiro | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funcionam os golpes?

A fala de uma especialista no assunto quando perguntada sobre o tema foi: “Muitas pessoas estão interessadas em usar [ChatGPT] para ganhar dinheiro. Mas, no momento, quem está realmente aproveitando essa oportunidade são influenciadores, que ensinam as pessoas a usá-lo.”

Com isso, já dá para perceber a maneira na qual os oportunistas estão fazendo para convencer pessoas leigas a comprar os cursos deles, pois prometem resultados exorbitantes.

Mas isso, na maioria das vezes, é pura mentira. Ou seja, eles vendem apenas a ideia para você acreditar que irá ficar rico apenas com o CHATGPT, mas no fundo, isso dificilmente vai acontecer somente porque você comprou o curso da pessoa.

Na prática, em toda essa onda de inteligência artificial, quem de fato está ganhando dinheiro é quem está vendendo cursos ensinando a usar a ferramenta. Lembrando, que fazer isso não é errado, o problema está quando você começa a vender falsas promessas para os seus usuários.

Veja também: Alertar GERAL! Milhões De Aparelhos Android Estão Com Vírus De Fábrica

Afinal, dá para fazer uma renda extra com o ChatGPT?

Obviamente, sim, mas todos precisam entender que nem tudo é um conto de fadas, é preciso colocar a mão na massa e trabalhar.

A ferramenta não irá fazer o seu trabalho e você irá simplesmente deitado vendo tudo isso acontecer. Ela concede as respostas de acordo com as perguntas, então, a principal variável não é a ferramenta, é você.

Por exemplo, é totalmente possível você aprender do zero um assunto que você não sabe nada sobre ele e com isso, conseguir ganhar dinheiro. Assuntos complexos podem ser facilmente explicados usando a Inteligência artificial.

Por exemplo, você pode querer aprender como programar em Java, mas caso você não saiba nada do assunto, é possível você pedir um cronograma personalizado somente para você. Assim, a ferramenta irá adequar os conteúdos a sua rotina.

Além disso, há outra função bem interessante, que consegue ensinar coisas complexas de maneira simples. Para isso, basta entrar no site da inteligência e usar o termo ‘explique tal assunto como se estivesse explicando para uma criança’, assim, a ferramenta irá pegar assuntos complexos e transformar em assuntos bem mais simples de compreender.

Por fim, é isso, não caia nos golpes de quem vende facilidades, na maioria das vezes é pura enganação. No YouTube possui aulas gratuitas de como usar a ferramenta, pegue elas, estude a vontade e vire um expert em sua área.

Se lembre, não importa o assunto, a inteligência artificial estará pronta para te ajudar, ela ainda possui algumas limitações, como o seu banco de dados,

Veja também: WhatsApp Anuncia Recurso Para Transformar Chats Em SEGREDOS