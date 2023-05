Alô, MOTORISTA! Novo sistema de multas já foi lançado no Brasil

Quem trafega diariamente nos grandes centros urbanos, provavelmente, já deve ter recebido uma notificação após cometer alguma infração, às vezes, isso ocorre mesmo sem o condutor perceber. E é fato que ninguém gosta de pagar multa, até mesmo porque o valor gasto nem estava nos planos de ninguém, mas acaba sendo obrigado a realizar o pagamento, senão, a pessoa terá problemas na hora de regularizar a situação do veículo, além de não conseguir vendê-lo. Pensando nisso, um novo sistema de multas foi implantado no Brasil e promete revolucionar a maneira como as multas funcionam, entenda.

Como funciona o novo sistema?

O novo sistema entrou em vigor no Rio de Janeira, a prefeitura local anunciou que haveria o lançamento do sistema que iria gerar até 40% de desconto na hora de pagar as multas, isso tudo para que o processo se tornasse menos burocrático e a punição ficasse mais eficaz e justa. Além de incentivar que os condutores regularizem o quanto antes suas pendências junto ao órgão responsável.

De acordo com a administração local, o desconto será oferecido para os condutores que realizarem o pagamento de suas multas à vista ou então, pagá-la em até trinta dias após o recebimento da autuação. Todavia, ainda há desconto para os pagamentos realizados em até dois meses, que será referente a 20% do valor da multa.

Segundo a prefeitura, a modernização visa melhorar e tornar mais ágil o sistema em questão, pois ele era antigo e ineficiente, o que acabava gerando grandes processos administrativos. Então, com as mudanças, o que se espera é que todos os processos sejam mais rápidos e não custe tanto para os envolvidos. Para melhorar ainda mais, a administração irá usar o dinheiro arrecadado para melhorar as vias da cidade, o que impactará de maneira positiva no cotidiano de todos.

O que acontece caso o condutor não efetue o pagamento da multa?

De cara, quando o condutor não efetua o pagamento da multa, incide sobre ela, juros e correções, de acordo com o passar do tempo. E em alguns casos, pode ocasionar até mesmo a suspensão da habilitação do condutor. Além disso, o dono do veículo pode ter seu nome inserido na dívida ativa, isso também atrapalha bastante na hora de solicitar financiamentos e empréstimos.

Além disso, ele pode ter o seu carro apreendido em alguma blitz, mas não pelo fato de não ter pago a multa, mas por conta que ao não pagar uma multa, o veículo ficar impossibilitado de ter o licenciamento renovado e esse fato sim pode gerar o guincho do veículo, o que acaba gerando ainda mais transtornos.

Por fim, sempre evite multas e dirija por você e pelo próximo. Pois, o sistema de multas serve exatamente para conscientizar os motoristas a andarem com uma maior cautela e evitar acidentes, a famosa frase de fato é real, melhor perder 1 segundo do que perder a vida em 1 segundo. E como citado, para prevenir ainda mais esses casos, a prefeitura local vai investir na infraestrutura das vias e na sinalização de trânsito.

