Consignado do Auxílio Brasil ainda causa transtornos; como está o perdão da dívida?

No ano de 2022, mais para o final do ano perto das eleições, o ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL) liberou a contratação do empréstimo consignado para as pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil, ao qual agora é chamado de Bolsa Família, pois assim que Lula ganhou as eleições modificou o nome do programa.

Esse relançamento do programa aconteceu neste mês de março, onde Lula mudou algumas regras e trocou nome. Ano passado foram liberados R$ 9,5 bilhões para 3,5 milhões de beneficiários. Lula e sua equipe criticaram muito essa atitude de Jair Bolsonaro ter liberado essa linha de crédito para os beneficiários, e afirmou que era uma estratégia eleitoral para que Bolsonaro conseguisse mais votos, e disse que esse crédito iria se tornar uma dívida para as famílias em longo prazo.

Devido a essa divisão de pensamentos, fez com que os beneficiários do programa pensassem que essa linha de crédito, ou seja, a contratação desse empréstimo pudesse ser perdoada pelo governo atual, e tem pessoas esperando até hoje para que isso aconteça.

Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) junto com a nova presidente do banco da Caixa Econômica falaram que o perdão da dívida não vai acontecer, e que eles vão precisar cumprir com os pagamentos.

Consignado do Bolsa Família

O ministro disse que reconhece sim a dívida desse crédito do consignado do programa social que é um problema, e a equipe petista também tem esse reconhecimento e atribuíram o endividamento das famílias do antigo governo.

Por mais que o ministro reconheça e disse que não tem como acontecer o perdão total da dívida, o ministro prometeu que o presidente Lula está tentando auxiliar essas famílias ao máximo possível e revelou um novo programa para ajudar esses beneficiários, esse programa já está planejamento.

Novo projeto em andamento

O nome do projeto é o Programa Desenrola Brasil, que tem como objetivo auxiliar todos os beneficiários do programa Bolsa Família e também os demais 80 milhões de brasileiros que já estão endividados e precisam quitar a dívida, ou seja, em prática quem aceitar entrar nesse programa pode pagar a dívida a vista e com um bom desconto.

Também tem a opção de reparcelar os débitos e aproveitar prazos maiores com as parcelas e com menos juros.

Renegociação da dívida

Infelizmente ainda esse novo programa que pode auxiliar na renegociação da dívida dos beneficiários do programa social Bolsa Família e de outros brasileiros não tem data oficial para ser lançado, por mais que seja uma promessa do presidente Lula em 2022, ao qual foi anunciada por Fernando Haddad (ministro da Fazenda) e Wellington Dias no começo do ano, já se passaram 5 meses e até o momento não foi lançado.

