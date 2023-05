Por que o Bolsa Família terá o valor reduzido aos beneficiário? Entenda a verdade

O Bolsa Família atualmente é o maior programa social já criado pelo governo que atende cerca de 21 milhões de família. O programa se tornou essencial para estar auxiliando na renda de famílias que se encontraram em situação de vulnerabilidade social com intuito de reduzir a taxa da miséria em nosso país.

O programa Bolsa Família faz um repasse mensal para todas as famílias, e esse valor é fixo de R$ 600,00 (Através de uma medida provisória, Lula conseguiu continuar com o pagamento de R$ 600 igual o antigo Auxílio Brasil).

No entanto, no mês de março quando Lula fez o relançamento do programa, ele deu o novo nome (Bolsa Família), modificou algumas regras e acrescentou alguns benefícios para ajudar as famílias que são consideradas numerosas para ter para cobrir as necessidades básicas como alimentação, saúde e educação.

bolsa família não vai diminuir o valor. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Diminuição do valor do Bolsa Família

A todo momento é compartilhado muitas especulações sobre o maior programa social, e estão especulando dessa vez que terá uma redução no valor do benefício. Mas fique calmo, porque até o momento não teve nenhum pronunciamento oficial sobre diminuir o valor, pelo contrário, acrescentou alguns benefícios a mais.

Pois ultimamente, o programa está dando bastante espaço para conhecer a família e ajudar aquelas que são numerosas, que apenas com R$ 600,00 não consegue suprir toda a necessidade da família para combater a inclusão social e combate à pobreza.

Governo do Lula

Quando Lula relançou o programa do novo Bolsa Família ele adicionou alguns benefícios a mais e compreender a importância dessas famílias mais necessitadas, e assim, consequentemente, impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil.

Pois para o governo é extremamente importante garantir a essas famílias a condição básica de dignidade para sobrevivência, e assim para que todos participam da sociedade.

Veja também: Ministro repassa COMUNICADO oficial sobre bloqueios do Bolsa Família

Outros benefícios

Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, decidiu que alguns benefícios sociais vão ser revistos para esse orçamento de 2023, porém já podemos destacar que os auxílios do Bolsa Família, auxílio-gás, auxílio BPC (Benefício de Prestação Continuada) e salário-mínimo vão continuar com o mesmo valor.

Ou seja, mesmo com os outros benefícios criados neste momento, por mais que tenham alguma modificação nos valores, os mais antigos que foram citados acima e que são um dos principais, vão continuar com o mesmo valor. Lembrando que são somente para as famílias que são inscritas no programa.

Veja também: Bolsa Família: esta é a notícia que TODOS estavam esperando