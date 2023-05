Coloquei folha de louro na limpeza na casa e o que aconteceu foi INCRÍVEL

A folha de louro está ganhando grande repercussão por esses tempos, além de ser uma planta que dá para usar em métodos culinários pois tem um sabor gostoso e aroma agradável, ela também pode ser utilizada em métodos medicinais.

No entanto, o que vamos falar hoje não é sobre nenhum desses pontos, hoje vamos destacar a propriedade da folha de louro no uso da limpeza de casa. Veja agora mesmo como usar a folha de louro dentro da sua casa para manter o ambiente fresco e limpo.

benefícios da folha de louro. Imagem: arquivo / FreePik

A origem do louro

A folha de louro é uma planta que tem folhas ovais um pouco brilhante e que tem um aroma muito agradável que chama atenção de todos e, ao longo dos anos, o povo usa a folha de louro tanto na culinária, formando um tempero natural e também na medicina como remédio natural para ajudar em várias doenças.

A folha de louro tem propriedades como:

Antibacterianas

Antifúngicas

Anti-inflamatórias

E são essas propriedades que fazem todos usarem a folha de louro e se tornar um ingrediente muito valioso.

Folha de louro na limpeza de casa está se tornando uma opção

Muitas mulheres estão descobrindo o uso essencial da folha de louro na limpeza doméstica e está se tornando popular devido aos seus benefícios e também pelo cheiro bom que ele tem.

Uma dica é colocar uma folha de louro picada dentro de um balde cheio de água, e assim as folhas se misturam com a água e assim se torna um líquido perfumando, e pode usar para passar pano no chão, pano no azulejo e na casa em geral, vai deixar o ambiente fresco.

Uso de louro e vinagre

Se você deseja algo mais forte para sua limpeza, a nossa dica é você misturar a folha de louro junto com vinagre nesse líquido, pois o vinagre também é bastante conhecido pelas suas vantagens e propriedades antimicrobianas, por isso o louro e o vinagre pode ser uma boa opção, principalmente para limpar cozinhas e banheiros.

Veja também: Truque da folha de louro no armário: por que tem tanta gente fazendo?

Outras dicas de como usar o louro

Além dessa dica que falamos acima, é recomendado também usar o louro de outras maneiras para conseguir manter o ambiente da casa agradável, como por exemplo colocar os sachês perfumados com a folha de louro dentro das gavetas do guarda-roupa, armário de cozinha, dentro da sapateira, isso porque afasta insetos e deixa um cheiro bom.

Tem pessoas que gostam de queimar folhas de louro e fazer incenso caseiro, os componentes que têm na folha pode trazer relaxamento e calma para o corpo humano.

Lembrando que todas essas dicas, principalmente do uso do louro na limpeza de casa é totalmente segura e acessível, pois não precisa comprar outras coisas para auxiliar na limpeza. E como dito acima, muitas mulheres gostam devido ao aroma agradável que ele tem, faça o teste na sua casa você não vai se arrepender.

Veja também: JAMAIS esqueça estes alimentos no micro-ondas; isso é PROIBIDO