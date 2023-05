Novo PREÇO DO CARRO POPULAR foi revelado; abaixou mais de R$ 20 mil?

Todo mundo sonha ter um carro hoje em dia, não é mais questão de luxo é necessidade em algumas ocasiões. No entanto, como tudo está cara demais em nosso país devido a inflação, os preços dos carros populares estão na faixa de R$ 70 mil e por outro lado estão especulando que o Governo Federal está estudando formas para tentar colocar essa faixa ano valor de R$ 60 mil.

Por fim, a decisão dessa meta que está sendo desenvolvida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) será anunciada no dia 25 de maio, pois é a data que se comemora o dia da Indústria.

Lula pretende baixar o preço e esta estudando formas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Medidas do Governo

Como informado acima, o Governo ainda está estudando possibilidades para reduzir os valores do carro popular e o plano deve contemplar ações de incentivo para toda essa cadeia industrial.

Não podemos deixar de destacar que essa ação terá foco apenas nas montadoras de veículos, além dessa novidade tem também outras medidas como a de nova linhas de crédito para esse setor fabril, reduções de tributos e exigência de aumento no uso de componentes que são manufaturados nacionais.

Já a outra ação teria como foco em programas de financiamentos para veículos.

Indústria

Analisando o cenário atual da indústria automotiva, tem indícios de conversas e planos diretamente com as montadoras sem fazer o intermédio da associação que reúne essas fabricantes que estão no Brasil, porque as novas diretrizes estão passando por decisões individuais em cada empresa.

Lembrando que essas ações serão discutidas e tem o foco nos chamados carros de entrada que atualmente estão oscilando entre R$ 70 a R$ 80 mil. Porém na prática o que deve mudar não serão esses modelos de carros e sim o número de equipamentos disponíveis de fábrica, ou seja, a expectativa é os modelos 1.0 de entrada que fiquem no patamar entre R$ 50 a R$ 60.

Atual foco: etanol

Muitas pessoas nem imaginam, no entanto entre essas negociações o atual foco está também na busca para tentar diminuir o valor e não no uso exclusivo e excessivo do etanol para que essas montadoras tenham acesso a mais incentivos.

Alguns membros do Ministério também vão afirmar que tem interesse em reduzir essa ociosidade do setor, pois atualmente a área tem 47% de ociosidade a capacitação de produção de 4,5 milhões de veículos ao ano.

Por isso que se avalia uma ampliação do programa Renovar que estão disponíveis para caminhões.

