Mosquitos gostam de cheiro de sabonetes, mas apenas destes

Aconteceu uma descoberta recentemente que deixou todos de queixo caído, uma descoberta que ninguém imaginava. Um grupo de pesquisadores informou que tem mosquitos que gostam do cheiro de alguns sabonetes específicos e que se a pessoa se lavar com esse tipo de sabonete o cheiro pode atrair mosquitos como Aedes Aegypti, que é o principal causar da transmissão de dengue.

Essa pesquisa foi publicada na Revista Cell, mas é importante destacar que não são todos os tipos de sabonetes, e para que você fique mais calmo, no decorrer do texto vamos explicar qual é o tipo de sabonete que atrai esses mosquitos.

Pesquisa revelada

Os pesquisadores precisaram de alguns voluntários que colocassem uma fita na pele para que conseguissem coletar o odor natural somado ao do sabonete, já em outro braço totalmente higienizado e sem aromas, outro adesivo foi colocado para teste.

Depois que as fitas foram retiradas, esses cientistas colocaram as duas dentro de um vidro com duas fêmeas do mosquito Aedes, e assim eles observaram quantas vezes esses mosquitos pousaram em cada fita de amostras. E o resultado que tiveram foi que diversas marcas de sabonetes usam ingredientes que chamam atenção desses mosquitos.

Que ingrediente é esse no sabonete?

O ingrediente que tem na composição dos sabonetes e que chamam atenção dos mosquitos é o benzaldeído, benzoato de benzila e y-nonalactona, ou seja, quando for ao mercado ou farmácia para comprar sabonete, veja a descrição do produto e se tem esses ingredientes em sua composição.

Essa pesquisa também notou que o odor da pele (cada pessoa tem um) também influencia na atração dos mosquitos e até de abelhas, porém o benzoato pode neutralizar esse cheiro.

Não é um mau cheiro e sim o cheiro natural que exala do próprio corpo humano, muitas pessoas não sentem esse cheiro.

Como fugir dos mosquitos?

Pessoas que tem nível alto de ácido carboxílico na pele é mais atrativo para os mosquitos e eles vão ficar rondando a pessoa, e para combater isso é necessário usar produtos na pele e no corpo que tem base de eucalipto e citronela.

Se ficou interessado passe a verificar a composição de ingredientes do seu sabonete e evite chamar atenção desse tipo de mosquito, sempre reforce a limpeza onde tem a maior circulação sanguínea como: pescoço, axilas, braços, pernas e punhos.

