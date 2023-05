“PERTURBADOR”: não assista sozinho o novo suspense do Amazon Prime

Assistir a um suspense do Amazon Prime é, sem dúvidas, uma ótima pedida para o final de semana. Inclusive, os assinantes desta famosa plataforma de streaming, que concorre diretamente com a Netflix, conseguem ter acesso a um catálogo repleto de títulos desse gênero.

Há, claro, a possibilidade de apertar o play em filmes de comédia, em romances, longas voltados para fantasia e também em séries desses mesmos gêneros… Mas, para quem gosta de suspense, de fato o Prime Video é um “prato cheio”.

Inclusive, um título recém-chegado à plataforma tem arrancado elogios dos espectadores, conforme é possível notar por meio da leitura a seguir.

Este suspense do Amazon Prime merece entrar na lista de filmes dos fãs do gênero | Imagem: 10634669 / pixabay.com

Do que se trata o novo suspense do Amazon Prime

De início, parece se tratar de um filme que conta simplesmente a história da rotina de um casal, até que a trama começa a de fato se desenrolar.

Este novo suspense do Amazon Prime conta, na verdade, a história de Charlotte, uma mulher que começa a se sentir presa dentro do casamento que vive com um homem muito controlador e rico. Ela então inicia um romance com outro homem: um homem que, um dia, simplesmente desaparece de forma completamente misteriosa, sem deixar nenhum tipo de vestígio.

Junto à irmã do amante desaparecido, Charlotte começa secretamente a tentar investigar o que aconteceu, porém logo se surpreende ao notar que nada é o que parece: as duas até mesmo acabam se tornando importantes testemunhas de um caso de assassinato, entrando em um jogo muito mais tortuoso e sombrio do que esperavam.

E este é o enredo de Um Estranho Em Nossa Cama, que conta com a direção de Giles Alderson (de World of Darkness) e é o novo suspense do Amazon Prime Video.

Tendo Emily Berrington (de Humans) e Ben Lloyd-Hughes (de Divergente) como protagonistas, a obra logo de início deixou o público de fato surpreso, conquistando surpreendentes 71% de aprovação junto ao criterioso Rotten Tomatoes.

Veja também: Desaparecida há 6 anos, menina é reconhecida em série da Netflix

O que o público tem achado deste suspense incrível

Embora ainda existam poucas reações a respeito deste suspense incrível nas redes sociais, levando em consideração que não se trata de um filme de destaque (ainda), muitos assinantes do Prime Video estão fazendo muitos elogios para esse novo título que está compondo o catálogo.

Inclusive, muitos deles parecem ter ficado consideravelmente impactados com a forma como a trama se desenrolou.

No Twitter, por exemplo, um usuário fez uma postagem relatando ter achado perturbadora a forma como tudo aconteceu, enquanto outras postagens sobre o mesmo assunto também seguem a mesma opinião, principalmente pelo fato de a obra retratar um relacionamento abusivo e as consequências que um caso extraconjugal pode ter.

Veja também: Internet está cheia de GOLPES para “ficar rico” com ChatGPT

Um título junto a milhares de outros, por um preço acessível

Os assinantes do Amazon Prime Video conseguem assistir a Um Estranho em Nossa Cama e centenas de outros filmes e séries de todos os gêneros por um preço totalmente acessível. E, ainda, contam com frete grátis e boa parte das compras que fizerem no site da própria Amazon.

Para quem ama entretenimento e compras online, portanto, é uma oportunidade imperdível.

Veja também: Cidade de POVO MISTERIOSO começou a receber visitas na Jordânia