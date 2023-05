Nubank: benefício exclusivo para clientes (70% de desconto)

O Nubank é um dos maiores bancos digitais mais utilizados no Brasil, ele ganha tantos clientes porque sempre está deixando seu aplicativo prático e fácil para resolver qualquer problema e pensando em todos os tipos de públicos, sempre inovando e criando benefícios novos.

E agora a novidade é especialmente para os clientes que gostam bastante de cinema, com a campanha que se chama “Cantando com Encanto”, é uma novidade que está deixando todos ansiosas e traz um espetáculo oficial da Disney para todos os clientes curtir esse momento.

Nubank tem novidade. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Ou seja, todos os clientes do banco digital Nubank vão poder assistir o filme que ganhou o Oscar, Grammy e Globo de Ouro e que teve muitos reconhecimentos internacionais. Quer saber como participar? Veja essa matéria e já compartilhe com seu amigo que também é cliente do roxinho.

Filme cantando com encanto

O Nubank divulgou que esse espetáculo vai ter transmitido exclusivamente do filme “Encanto” na tela em alta resolução para todos os clientes da Nubank, e para complementar essa novidade, além dessa reprodução do filme, a sessão terá também uma banda de 10 integrantes que vão cantar as canções para todo o público.

O filme é realmente interessante e conta a história da família Madrigal que é muito divertida, mas não fica somente por aqui, a alegria e diversão também será para todos os clientes do roxinho que vai poder ter acesso a 5 dias de compra do ingresso antecipado, e para esses clientes tem 50% de desconto no ingresso, e para os clientes Ultravioleta tem 75% de desconto.

E nesse espetáculo terá a trilha sonora do filme, que também é um sucesso, seja ouvida ao vivo pela banda da Disney, podemos destacar que as músicas “Não falamos do Bruno” e também “Família Madrigal” vão ser mais emocionantes.

Apresentações

É importante destacar que esse espetáculo vai acontecer em 6 cidades brasileiros, porém em datas diferentes, então já marque na sua agenda para não esquecer.

Rio de Janeiro: 13 e 14 de maio, no Teatro Riachuelo

Salvador: 3 junho, na Concha Acústica TCA

Recife: 10 e 11 de junho, no Teatro Rioma

Natal: 17 e 18 de junho, no Teatro Riachuelo

Fortaleza: 1 de julho, no Teatro Riomar

São Paulo: 08, 09, 15 e 16 de julho, no Teatro Villa Lobos.

Para que você possa adquirir essa entrada é necessário entrar na plataforma do Sympla (Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo) ou também em Fortaleza, Natal e Recife), vão ser permitidos até 4 ingressos por CPF, as compras só vão ficar disponíveis até o dia 31 de maio.

