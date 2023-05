Clube de vantagens para os aposentados do INSS; como funcionará?

Com certeza todos os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já estão felizes com a novidade que está para ser lançada no dia 22 de maio, próxima segunda-feira, que é a Carteira Virtual do beneficiário Meu INSS+.

Quem divulgou a novidade foi o Ministério da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social, para que a partir da segunda-feira (22) todos já estejam cientes dessa nova ferramenta que vai trazer praticidade e facilidade para os beneficiários.

Aplicativo Meu INSS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O governo disse que essa carteira vai ser realmente um divisor, pois vai ajudar o público dessa categoria, vai funcionar como um “clube de vantagens” através de uma parceira do Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal para todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS.

O ministério afirmou que os segurados vão ter diversas vantagens como descontos em academias, cinemas, shows, teatros, e vários outros lugares. Esse cartão vai estar disponível para todos dentro do aplicativo do MEU INSS, esse app está disponível para download no Play Store, tanto para Android como iOS.

Por mais que alguns segurados não sejam correntistas do Banco do Brasil eles vão ter direito aos benefícios, terá também uma disponibilização de até 3 mil atendimentos em telemedicina ´e desconto de 70% em algumas farmácias, que são conveniadas com o Banco do Brasil.

Já o banco da Caixa Econômica Federal disse que o cartão MEU INSS+ vai estar disponível apenas para os usuários que tem os vencimentos pelo banco estatal.

Parcerias

Para complementar essa novidade, a Previdência Social informou que já estão fazendo parcerias com outros bancos nos próximos meses para alcançar o maior número de pessoas possíveis e benefícios. Atualmente em nosso país temos 27 instituições financeiras.

400 mil pessoas usam o aplicativo e o site MEU INSS para fazer a emissão e declaração de benefício. E esse público pode ter uma grande vantagem de benefícios, se você se interessou e quer ter direito deles, é necessário fazer a comprovação desse vínculo com o INSS e depois usar os descontos.

O cartão vai oferecer:

cinemas

shows

academias

lojas

viagens, e

telemedicina, entre outras categorias.

Cartão Virtual Meu INSS+

Com certeza esse cartão vai ajudar os beneficiários do INSS a terem vários descontos e vantagens, já que é um público que merece pois trabalhou a vida inteira e agora tem esse tempo para curtir um pouco.

Carlos Lupi, que é ministro da Previdência disse “esse cartão virtual MEU INSS+ vai representar a cidadania, mais parceria e mais inclusão em primeiro ponto, além da qualidade de vida para aos aposentados, pensionistas e segurados”.

