Quase 800 mil títulos de eleitor foram cancelados; o seu também?

Temos um comunicado muito importante, a Justiça Eleitoral compartilhou que mais de 790 mil títulos de eleitor foram cancelados nesses últimos anos. Essa notícia deixou todos de queixo caído e com dúvida se o seu está incluído nessa demanda. E precisamos destacar para acalmar a todos que esses títulos foram cancelados devido as pessoas que falecerem no mesmo ano.

Já uma outra porcentagem dos títulos foi cancelada por motivos de naturalização até sentenças de crimes eleitorais. Com essa quantidade de cancelamento de documento, fizeram questão de compartilhar um mapa com todos os estados que mais tiveram esse tipo de documento cancelado.

Por isso é de extrema importância se informar pelo qual motivo isso aconteceu, qual o motivo do cancelamento para todas as pessoas que votam no Brasil, é importante ficar em dia com a Justiça e evitar que esse tipo de ocorrência aconteça com você.

veja o estado que mais teve cancelamentos de títulos.

Qual foi o principal motivo do cancelamento?

Conforme os dados, o principal motivo desses cancelamentos foi o falecimento das pessoas, que represente no mapa de cancelamento cerca de 99,25% dos casos, já o restante, ou seja, mais de 5 mil documentos tiveram que ser cancelados devido as questões judiciais, que ainda sim é um número grande de pessoas que não estão em dia com a Justiça.

Além dessa questão, teve também 145 títulos que deixaram de existir devido a perda de direitos políticos e 38 deles estavam duplicados no sistema e 3 foram excluídos depois de uma revisão do eleitorado.

É uma notícia que chamou muita atenção pela quantidade de documentos cancelados no Brasil, e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) disse que além desses citados, outros fatores também podem causar esses cancelamentos, como por exemplo:

Desrespeito eleitoral

Perda de direitos políticos devido ao cancelamento de naturalização

Alistamento eleitoral.

Quais estados que teve mais cancelamentos?

Como informamos acima, a Justiça Eleitoral Brasileira compartilhou um mapa onde consta informações de qual estado brasileiro ocorreu mais cancelamento desse documento no ano passado, e os estados que ficaram em primeiro lugar no ranking, veja abaixo:

São Paulo: 203.172

Minas Gerais: 85.452

Rio de Janeiro: 76.750.

Esses foram os três estados que mais tiveram cancelamento do título de eleitor e São Paulo liderando o ranking, pois atualmente tem carca de 44 milhões de cidadãos e, consequentemente, teve mais cancelamentos de títulos.

