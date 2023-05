Gelados como iceberg; estes são os SIGNOS mais frios do horóscopo

Os signos surgiram para dar um apoio na vida para ter um discernimento e ter cuidado em cada estação do tempo, claro que para quem acredita, e na maioria das vezes os signos podem ter características que menos esperam e podem influenciar em suas expressões mais afetivas.

Dessa vez vamos destacar os signos mais frios do zodíaco e dois deles que ficaram em primeiro lugar no ranking, que são:

1 – Capricórnio

2 – Aquário

Por mais que esses signos podem parecer ser mais cautelosos e reservados quando se expressam, mas é necessário primeiro ter confiança para incentivá-los a serem afetuosos.

Capricórnio e Aquário são os signos mais frios. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Signos mais frios

Não é somente essa época do meio do ano que é frio, o signo de capricórnio também entra na lista, eles possuem uma natureza mais focada e com objetivos e assim não ligam muito para o lado afetivo, no entanto são totalmente reservados e cautelosos nessas expressões.

Se você conhece uma pessoa com esse signo e deseja tornar ele uma pessoa mais afetiva, é importante construir junto com essa pessoa um caminho de confiança e segurança, somente assim ele pode se abrir para você e mostrar um lado que é bem difícil.

Como conquistar alguém do signo de Capricórnio

É importante você também ser uma pessoa que tenha foco, para assim se juntar com ele e entender um pouco o lado da pessoa que tem o signo de Capricórnio, mostra que tem objetivo, comprometimento, elogie o trabalho, as conquistas, mostre que sempre vai estar presente na caminhada e vai que vai ter também determinação.

Aprenda a respeitar o tempo desse signo, pois com pequenos gestos que demonstre carinho e cuidado pode ajudar a quebrar esse muro frio.

Veja também: Estes 4 signos estão com a sorte DOBRADA durante 2023

Signo de Aquário

O signo de Aquário não é muito diferente, ele é conhecido normalmente por uma pessoa que gosta de ser independente, sem precisar da ajuda do próximo, por isso entra na lista também de signo frio. Ele tem dificuldade de ter momentos afetivos com o próximo, de expor suas dificuldades, ele sempre quer mostrar que está tudo bem e que quer fazer e resolver tudo sozinho.

O principal ponto que o Aquário fala é que preza pela liberdade, no entanto o final pode ser solitário. Se você conhece alguém assim e quer encorajar, tente criar uma conexão intelectual, mas também emocional.

Busque sempre ter conversas mais significativas e tente chamar atenção dele com ideias e perspectivas do interesse dele, não seja totalmente emocional ou exigente demais, isso pode piorar as coisas e afastar ele de você. Pois como foi dito acima, pessoas desse signo gostam de liberdade.

Tente ser um amigo que ele perceba que é totalmente confiável e que terá apoio quando precisar, por mais que ele não goste de pedir ajuda. Entenda sempre quando for necessário demonstrar um tempo de respeito e cuidado, e esperar a hora certa para se expressar.

Veja também: Ostentação! SIGNOS que podem nadar na grana em MAIO