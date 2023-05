Aplicativos CRIMINOSOS se passam por ChatGPT na App Store e na Play Store

Não é de hoje que os usuários escutam falar sobre o ChatGPT. O sistema de Inteligência Artificial da OpenIA que permite aos usuários uma gama de benefícios! Por mais que possua uma versão paga do sistema, o mesmo é disponibilizado gratuitamente aos usuários, sem pagar absolutamente nada! Os golpistas aproveitam da falta de conhecimento de muitos usuários acerca da plataforma e aplicam golpes de milhares! Veja como funciona o golpe e o que pode ser feito para evitar.

Aplicativos se passam por ChatGPT | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Criminosos se passam por ChatGPT

O ChatGPT possui uma API própria referente a versão paga do sistema. Alguns criminosos acabam incorporando essa API dentro de seus aplicativos e obrigam os usuários a pagarem por isso. O grande problema não é isso: mas obrigam os usuários a assinarem seus serviços, caso contrário, sequer conseguem navegar na plataforma.

Para piorar a situação: ao invés de valores fixos, cobram valores recorrentes diretamente no cartão de crédito, através da PlayStore e Apple Store. Muitos usuários têm dificuldades na hora de cancelar.

A aplicação é classificada como fleeceware. Ou seja, é um aplicativo gratuito, que força o usuário a assinar os seus serviços, senão, será recepcionado com uma chuva de anúncios a todo momento. Os valores são variáveis, ficando em torno de 10 a 70 dólares. Algo em torno de R$ 50 e R$ 350. Valores exorbitantes se comparados aos preços oficiais da plataforma.

Há alguns sistemas que até limitam o uso do ChatGPT aos usuários. Outros após alguns usos pedem uma determinada quantia em dinheiro! Dificultando ainda mais a situação. Veja alguns dos aplicativos falsos encontrados por aí:

AI ChatGPT – Open Chatbot App (PlayStore)

AI Chat – Chatbot AI Assitant (Apple Store)

Genie – AI Chatbot (Apple Store)

Portanto, são 03 de vários aplicativos encontrados pela Web. É possível usar o ChatGPT gratuitamente, sem pagar nada por isso. Veja como abaixo.

Leia mais: Especialistas dão 3 dicas para se tornar uma pessoa MAIS INTELIGENTE

Como usar o ChatGPT sem pagar nada?

A empresa responsável pelo ChatGPT disponibiliza sua versão 3.5 aos usuários gratuitamente. Aos que têm interesse, é possível fazer o upgrade para a versão 4. Pagando apenas 10 dólares por mês. O valor é o equivalente a menos de R$ 50 na cotação atual. O passo a passo para acessar o ChatGPT é bem simples. Veja.

Entre no site chat.openai.com;

Clique em Try Version Trial;

Faça login usando o Google e complete o seu cadastro;

Pronto!

Feito isso, o usuário será direcionado até a aba do ChatGPT. Que consiste em um Chat de fato. Sendo possível escrever uma mensagem: que pode ser uma questionamento, instrução, etc. Na parte direita poderá ser encontrado todas as conversas com o Chat e as opções de personalização do perfil.

Ademais, o Chat é bem simples. Em alguns casos é necessário burlar o sistema para obter alguns questionamentos ou ações. Bem como para refazer notícias, etc. Muitos profissionais estão usando a ferramenta como um apoio durante suas pesquisas, construção de artigos, etc.

Portanto, o ChatGPT é uma ferramenta muito poderosa que está disponível gratuitamente a todos os usuários. Talvez posteriormente ela se torne completamente paga, mas por enquanto, ainda é gratuita para todos.