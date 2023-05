Bolsa Família: esta é a notícia que TODOS estavam esperando

Boa notícia! Milhões de famílias são beneficiadas mensalmente com os repasses do Bolsa Família. Aos que estavam esperando, o Governo Federal acaba de liberar uma excelente notícia a todos os brasileiros que recebem as parcelas do programa. É válido lembrar que neste mês será pago parcelas fixas de R$ 600 com adicionais de acordo com o grupo familiar. Veja qual é a boa notícia para este mês e o que esperar dos meses futuros.

Bolsa Família: boa notícia é confirmada | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Boa notícia é divulgada pelo Governo Federal

Os repasses do Bolsa Família são feitos pela Caixa Econômica Federal. Entretanto, o Governo Federal é o responsável por coordenar tudo isso. Uma boa notícia foi divulgada hoje pelo Governo: e é que as parcelas deste mês de maio começarão a ser pagas.

É válido lembrar que todas as famílias inscritas no programa irão receber no mínimo R$ 600. Podendo aumentar de acordo com o grupo familiar. Há alguns acréscimos nos valores que fazem toda diferença.

Por enquanto o acréscimo confirmado é referente as famílias que possuem crianças entre zero e seis anos. Ademais, espera-se que no próximo mês comece a ser pago o adicional de R$ 50 para cada membro com idade superior a sete anos e inferior a dezoito anos.

Em alguns meses será possível receber até R$ 1 mil em alguns casos. Muitas famílias recebem não somente o Bolsa Família, como também o Vale-Gás. O Bolsa Família pode chegar até R$ 900, somando os adicionais já liberados. Com o Vale-Gás que é na faixa de R$ 100, as famílias podem conseguir R$ 1 mil apenas de benefícios.

Entretanto, em meio a tantas boas notícias para este mês de maio. Uma má notícia foi confirmada e muitos brasileiros estão tristes: referente a uma redução no valor deste mês de maio.

Redução nos repasses é confirmada?

Trata-se do Vale-Gás. Muitas famílias que recebem os dois benefícios acabam tendo reduções significativas em seus recursos mensais em razão do mês em questão. O mês de maio é um mês ímpar, e o Vale-Gás só é pago a cada dois meses. Logo, nos meses pares.

Portanto, para este mês de maio o valor máximo que as famílias poderão receber é de R$ 900. Podendo aumentar no próximo mês novamente em razão do Vale-Gás e dos novos adicionais confirmados pelo Governo Federal.

É válido lembrar que durante esses repasses, muitas famílias estão sendo suspensas. Mas que ainda dá tempo corrigir. É necessário ir até o CRAS local a fim de atualizar os dados e com isso conseguir recuperar o benefício.

Ademais, o Bolsa Família está investindo bastante em sua estrutura interna. A fim de retirar os cadastros fraudulentos e conseguir acima de tudo entregar um benefício constante e com valor justo aos brasileiros.