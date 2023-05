Entenda o que a Petrobras fez para reduzir preço da gasolina, diesel e gás

Boa notícia! A Petrobras anunciou uma redução significativa no preço dos seus produtos. Estima-se que os valores irão cair consideravelmente. Tudo isso por uma mudança feita pelo núcleo gestor apoiada pelo Presidente Lula, como promessa de campanha! Isso só foi possível porque após alguns anos chegou ao fim a política de Preço da Paridade Internacional (PPI). Entenda o que é isso e como funciona na prática.

Petrobras confirma redução em seus preços | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Petrobras reduz o preço de seus produtos

A Política de PPI foi adotada há um pouco mais de seis anos ainda durante o mandato de Michel Temer. Nesta última terça-feira, 15, a empresa anunciou que iria adotar um novo modelo de definição de preços. A priori, os primeiros índices de redução de preços já começaram a acontecer.

Na prática, o PPI vincula os valores do mercado externo como base para os valores do barril de petróleo no Brasil. Lembrando que no exterior os mesmos são negociados em dólar. Desse modo, os preços ficam atrelados as oscilações do dólar. Quando o dólar sobe, o barril sobe e assim por diante.

Além de considerar outros custos de logística e frete. Portanto, os preços dos produtos seguiam o mercado nacional. A Petrobras até então não tinha autoridade para equilibrar os valores nacionais nas oscilações do dólar. Isso foi levado por 06 anos. Para os brasileiros, algo ruim. Aos investidores, algo muito bom! Apenas no segundo semestre do ano passado, foram repassados mais de R$ 87 bilhões em dividendos aos acionistas da empresa.

Portanto, o PPI acaba beneficiando muito mais os investidores que são mistos do que os brasileiros. Em sua promessa de campanha, Lula afirmou que iria reverter o quadro e tentar mudar a maneira cujo os preços eram calculados. “Não faz sentido vender em real e comprar em dólar”. Agora a política será alterada e terá como base outros fatores internos.

Como será a nova política dos preços?

Agora que a promessa de campanha de Lula de “abrasileirar” os valores dos combustíveis será realizada, o Brasil não estará mais submetido aos valores dos produtos da empresa com base no PPI. É válido lembrar que a empresa não irá deixar de usar o mercado internacional como referências, mas há de usar outras bases internas para atrelar os preços.

A proposta inicial é equilibrar os interesses entre os acionistas da empresa e o papel da empresa como uma estatal aos brasileiros, promovendo valores mais acessíveis. Agora serão considerados o “Valor marginal para a empresa” e o “Custo Alternativo do cliente”. Basicamente o Valor marginal para Petrobras será o melhor valor que ela pode entregar em seus produtos.

A fim de ter lucro, mas deixando os valores acessíveis. Levando em consideração as demais taxas aplicadas. Como de exportação, importação, etc. Isso irá permitir que os valores sejam ainda mais competitivos. No caso do Custo alternativo aos clientes, a empresa irá permitir levar em conta o preço ofertado pelos seus concorrentes no mercado.

Não faz muito tempo que a alteração ocorreu, com isso os efeitos disso devem vir a medida que o tempo vai passando. Portanto, espera-se que os brasileiros consigam ver os efeitos positivos dessa mudança em seus bolsos. Tudo indica que os valores tendem a diminuir nos próximos meses.