Atualização pode transformar WhatsApp em NOVA REDE SOCIAL

Recentemente fomos informados que a equipe do WhatsApp está programando fazer um lançamento com 17 ferramentas em uma única vez, e isso está deixando os usuários totalmente ansiosas para saber quais ferramentas são essas.

O aplicativo WhatsApp é um mensageiro mais utilizado ao redor do mundo e seus usuários já estão ficando mal-acostumados porque todo mês eles lançam alguma novidade para ter praticidade, facilidade e segurança dentro do aplicativo. Isso é bom, mostra que com a tecnologia a nosso favor somos capazes de fazer muitas coisas.

Desde o ano de 2022, os desenvolvedores que têm acesso a versão beta têm feito diversos anúncios sobre mudanças que podem ocorrer no aplicativo, e uma delas é a mais aguardada de todas que são a possibilidade de criar canais dentro do próprio WhatsApp.

O site WABetaInfo (que é um site totalmente especializado na versão beta do app) divulgou informações que estão fazendo testes da nova interface de canais que já estão disponíveis, revelaram também que esses novos recursos se aproximam no Telegram.

O que é canal do WhatsApp?

Se você não tem costume de utilizar outros aplicativos mensageiros, esses canais são nada mais que nominados como grupos especiais, além disso tem também recursos interativos que funcionam como expositores de mensagens, links e outras formas de criar interação dentro do aplicativo.

Todos os usuários vão poder seguir o canal e compartilhar para outras pessoas e em outras plataformas, também tem opção de silenciar todas as notificações ou denunciar para o suporte se violar as regras.

Conforme disse o site WABetaInfo, no WhatsApp esses canais vão poder reunir muitos seguidores e se tornar privado ou público. Ou seja, a plataforma vai funcionar como rede social e tem a opção de perfil verificado com selo.

Vantagem de criar canal dentro do WhatsApp

Como informamos acima, terá mais entretenimento e comunicação dentro do aplicativo, fora isso, os canais do WhatsApp ainda não possuem um nome oficial e podem ser chamados de comunidade, mas o principal objetivo é criar interação entre as pessoas sobre determinado tema em específico.

Essas comunidades vão conseguir aglutinar outros grupos para que esses seguidores participem e conversem entre si, formando assim uma nova rede social pelo Meta.

Desde a criação do WhatsApp até agora percebemos que o aplicativo vem se transformando em uma plataforma totalmente aberta, tanto pelas mudanças de grupos, stories, localização e diversos outras ferramentas que já foram implementadas ao longo dos anos, e neste ano de 2023 há muitas surpresas por vim.

