Truque da folha de louro no armário: por que tem tanta gente fazendo?

Em estados que são mais frios, é normal ver reclamações de pessoas que tem suas roupas no guarda-roupa que ficam com cheiro de mofo e mal odor, descobrimos uma dica que pode ser infalível com apenas um ingrediente, ou seja, é somente usar folha de louro fresca para garantir que esse cheiro ruim não se espalhe para outras roupas, até mesmo aquelas que já estão guardadas por muito tempo.

Seguindo essa dica, com toda certeza as roupas vão ficar mais cheirosas e sensação de roupa limpa.

Folha de louro ajuda as roupas ficarem com cheiro bom. Imagem: arquivo / FreePik

Folha de louro

Encontramos na cultura popular que tem muitas pessoas que acreditam que se colocar uma folha de louro embaixo do travesseiro pode atrair sorte, e tem diversas pessoas que ainda fazem isso atualmente, no entanto, o que queremos destacar hoje é que a folha de louro pode ser usada em diversas outras coisas devido a suas propriedades.

Ou seja, pode ser usado dentro do guarda-roupa para deixar um cheiro bom nas roupas, e consegue fazer efeito até nas roupas que estão guardadas a meses, pois quando vem o inverno é que todos percebem que ficou muito tempo guardada e com cheio ruim.

Folha de louro dentro do guarda-roupa

Muitas pessoas sofrem com roupas dentro do guarda-roupa porque dependendo da região que a pessoa mora as roupas podem mofar muito rápido devido a má ventilação e ficar com cheiro estranho. Esse cheiro é devido a umidade, fungos e, infelizmente, até insetos gostam de se aproveitar do guarda-roupa já que é um móvel mais “escuro” por dentro.

Uma primeira dica para que isso não ocorra com você, coloque o seu guarda-roupa em um lugar mais arejada, e deixa sempre as janelas abertas, a porta do guarda-roupa também, para as roupas tomarem ventilação.

A folha de louro, pode ser colocada nas gavetas do guarda-roupa e nas prateleiras e deixar um aroma bom no ambiente, lembrando que esse tipo de planta também é utilizado na cozinha como forma de tempero, tem diversos benefícios.

Além disso, as folhas de louro têm uma ação antifúngica e acabam com os fungos que deixam os tecidos amarelados, e assim através do efeito repelente mantém os bichos e insetos, como baratas, traças que acabam destruindo as roupas.

Veja também: Quando é a Black Friday 2023? Origem e dicas para comprar

Pode usar folhas de louro desidratadas

Se você deseja perfumar o ambiente dos móveis, as folhas de louro podem ser as desidratadas, pois assim pode trocar uma vez ao mês, ela vai durar mais sendo desidratada, coloque em cada lugar do seu guarda-roupa para as roupas ficarem sem insetos e sem cheio ruim.

Veja também: CREDO! Aprenda a afastar baratas com esta fruta