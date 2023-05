Prazo para ATUALIZAR o RG está no fim; entenda o que fazer

Para quem se lembra desde o ano de 2020, a mídia começou a comentar sobre um possível novo RG (Registro Geral) e mais atualizado que iria entrar em vigor futuramente. E neste ano de 2023 fomos notificados que no dia 06 de novembro de 2023 é o prazo final para essa troca dos documentos.

O governo deseja fazer essa transição para um novo documento que se chama CIN (Carteira de Identidade Nacional) para conseguir facilitar a vida das pessoas no processo de identificação em todo território brasileiro, e fornece também uma segurança maior para esses brasileiros.

Prazo é até o dia 06 de novembro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Data final estabelecida

Eu sei que novembro está perto se for pensar em todos os brasileiros fazer a troca do documento nesse período, contudo, por meio de um decreto federal mesmo depois desse prazo, será obrigatório todos fazerem a nova CIN. Somente as pessoas com mais de 60 anos que podem permanecer com o mesmo documento.

No entanto, tem o prazo até do ano de 2023 para todos os brasileiros já possuírem essa nova carteira, pois sabemos que até novembro as entidades que fazem esse documento iriam ficar lotadas.

Você pode consultar a Carteira de Identidade Nacional por meios tecnológicos através da atualização do sistema oficial do governo (Gov.br), isso aconteceu porque tem casos de pessoas que perdem ou esquece o documento e assim ele pode ser consultado através do celular pelo app.

Novo RG

O novo documento de identificação é totalmente atualizado para acrescentar algumas informações pessoais para ajudar na facilidade de reconhecimento, ou seja, o novo RG vai ter um QR-Code, e assim as Forças de Segurança Pública poderá escanear e outros órgãos também, para saber a veracidade, e nesse QR-Code irá conter alguns dados pessoais.

Muitos tem dúvidas de qual é a diferença entre o CIN (Carteira de Identidade Nacional) e o RG (Registro Geral), e será essa novidade que vai dar mais segurança para o cidadão. Ou seja, é uma novidade que vai conseguir oferecer segurança e acessibilidade através do celular e isso será mais rápido em todos os aspectos, pois vai poder ser consultada.

Pensando em todas essas mudanças será mais rápido conferir esses documentos em todo território brasileiro. Lembrando que se você já pode e consegue, atualize o seu RG até o dia 06 de novembro deste ano.

A nova identidade pode ter nome social, tipo de sangue, se é doador de órgãos, entre outros.

