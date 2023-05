Ministro repassa COMUNICADO oficial sobre bloqueios do Bolsa Família

Recentemente aconteceu muitos bloqueios de cadastros no maior programa social do Brasil que é o Bolsa Família, e nesta semana Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e que gerencia o novo Bolsa Família e outros programas sociais do governo, comunicou e compartilhou em suas redes sociais qual o motivo que esses cadastros foram bloqueados desde o mês de março.

Ele aproveitou o momento e deu também algumas ficas do que pode acontecer futuramente com o programa no processo de averiguação cadastral. Em um texto que foi brevemente publicado em três postagens na sua conta do Twitter, o ministro explicou que a Controladoria Geral da União (CGU) fez uma análise ao qual identificou que o antigo governo (Jair Bolsonaro) liberou cerca de 820 mil benefícios dentro do Auxílio Brasil para famílias que não estavam cumprindo os requisitos para poder receber, e isso teve um gasto no total de R$ 4 bilhões.

Para complementar, o ministro ainda disse que o gasto supostamente que foi indevido com os beneficiários que não estão dentro dos requisitos, ou seja, que não se encontram em situação de vulnerabilidade social, infelizmente tirou de muitas famílias ao qual realmente precisam da ajuda do governo.

Devido a isso, o CGU disse que o Ministério do Desenvolvimento Social precisa reavaliar esses cadastros das famílias que estão apresentando irregularidades e também que realize uma atualização do cadastro desses beneficiários.

Na sua publicação, o ministro disse que esses bloqueios são necessários para que todas as famílias que estão na lista de suspeitas de irregularidades sejam obrigadas ter que fazer a atualização do cadastro, somente assim o governo vai conseguir verificar se realmente a família está dentro de todas as regras do programa Bolsa Família.

Ou seja, a família que está recebendo indevidamente, terão os cadastros cancelados depois do final desse processo, para que assim tenha novas vagas no programa para atender realmente pessoas que estão precisando.

Comunicado de Wellington Dias

Wellington Dias também aproveitou para dar algumas dicas sobre qual objetivo ele e sua equipe desejam alcançar futuramente com essas medidas. Wellington disse que a nova gestão já está se preparando para deixar esse programa mais justo e focar no objetivo principal do programa social, para realmente conseguir combater a extrema pobreza e, por fim, conseguir devolver a dignidade das famílias que estão sofrendo com a fome.

O novo programa Bolsa Família

No mês de março, o presidente Lula lançou junto com sua equipe o novo programa do Bolsa Família com algumas regras novas e benefícios adicionais. A partir do lançamento desde então, substituiu o antigo Auxílio Brasil. O programa atende hoje cerca de 21 milhões de famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Esse programa só foi possível acontecer através de uma Medida Provisória que está atualmente no Congresso Nacional e que conseguiu mudar a lei do antigo para poder criar esse novo programa social.

