Colocar CPF na NOTA nestes estados rende dinheiro de volta para o cidadão

Quando vai ao mercado o que você mais escuta é se deseja colocar CPF na nota, porém são diversos brasileiros que não aceitam, ou seja, em nosso país não temos o costume de fazer isso, no entanto, essa prática de aceitar a colocar o CPF na nota pode ter alguns benefícios no futuro.

Ou seja, a pessoa que opta por colocar o número do CPF na nota pode por fim ganhar uma renda extra depois, mas como isso é possível? No estado de São Paulo e Paraná, eles adotaram uma medida que incentiva o público fazerem isso, tem paranaenses que com esse hábito já conseguiu receber de volta R$ 21,8 milhões de crédito.

Siga a leitura do texto para entender melhor.

veja os benefícios de colocar o CPF da nota. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Nota fiscal

Colocar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota foi uma iniciativa que todos os estados brasileiros se adaptaram e tem como objetivo principal ter a emissão dessas notas fiscais para combater a evasão de impostos.

Por isso que colocar o CPF na hora da compra pode fazer com que depois os consumidores possam receber uma renda extra e vantagens, e do outro lado da visão a administração fiscal também é beneficiada.

Em suma, quando o cidadão informa o número do CPF as autoridades do Brasil conseguem analisar se todos os estabelecimentos estão realmente cumprindo com as obrigações tributárias, no entanto, os benefícios que os consumidores podem ter é somente se começarem a criar esse hábito.

Veja também: Aprenda como ganhar dinheiro colocando o CPF na nota fiscal

Brasileiros e os créditos

Como informamos acima, aconteceu um caso no estado do Paraná onde algumas pessoas chegaram a receber o valor de R$ 21,8 milhões de crédito.

Instituições sociais também recebem um valor de R$ 2,6 milhões, isso só foi possível através das 54 milhões de notas fiscais emitidas, esses dados são da própria Secretaria de Fazenda do estado.

Para conseguir receber algum valor do próximo lote, é necessário fazer uma inscrição no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) no site da Nota Paraná.

Já em São Paulo, esse montante ao qual foi liberado pela população foi maior, foi o valor de R$ 36,9 milhões em créditos pela Nota Fiscal Paulista, se você quer receber esses valores ou verificar, entre no aplicativo do estado, se for indicado que tem crédito, os consumidores podem fazer a transferência do dinheiro para a conta.

Veja também: Brasileiro INVISÍVEL: o que acontece com quem não tem RG e CPF