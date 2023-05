Saque-aniversário do FGTS: 5 dicas para usar antes que acabe

A modalidade do FGTS – saque aniversário, desde quando foi criado milhares de brasileiros escolherem essa opção, pois é uma forma mais rápida e prática de anualmente conseguir sacar uma quantia no mês do aniversário para investir em algum projeto. No entanto, com a antecipação do saque-aniversário agora não é mais necessário esperar esse tempo.

Agora a pessoa pode sacar em uma única vez os valores das contas inativas e ativa do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) a qualquer momento. Se você tem dúvidas se vale a pena fazer essa antecipação, nesse texto vamos discorrer alguns pontos que podem te ajudaram ter clareza e ter o dinheiro do FGTS em suas mãos.

essa modalidade tem taxa baixa de juros. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Antecipar o FGTS

A pessoa que já escolheu em algum momento da sua vida a opção do saque-aniversário pode sim fazer a antecipação do FGTS, no entanto somente se ela estiver dentro das condições de modalidade de crédito, caso contrário não será possível.

Como todos sabem, a antecipação do saque-aniversário é considerada uma forma de empréstimo concedida para as pessoas que trabalham de carteira assinada ou tem contas inativas do FGTS.

A antecipação do FGTS saque-aniversário tem taxa de juros mais baixas se for comparar com outros tipos de modalidade de crédito, no entanto essa antecipação só permite uma vez adiantar as parcelas do saque-aniversário, e o melhor de tudo é que não vai comprometer o orçamento mensal.

O desconto é feito anualmente no mês do aniversário da pessoa que contratou o empréstimo, por isso é uma boa opção para as pessoas que tem desejo de realizar os sonhos e colocar todos os projetos em prática.

Quero antecipar o saque-aniversário do FGTS, como faço?

Assim que a pessoa escolhe o saque-aniversário no aplicativo FGTS, o passo a passo para solicitar essa antecipação fica mais simples, confira:

1 passo: faça um cadastro no banco que deseja fazer essa antecipação do saque-aniversário.

2 passo: Depois que fizer isso, volte no aplicativo do FGTS e autorize o banco a consultar o saldo do FGTS.

3 passo: Assim que autorizar, volte para o aplicativo do banco e veja qual foi o limite que eles liberaram. É possível também fazer simulações para escolher qual a melhor opção que se encaixa para você neste momento.

Veja também: Seguro desemprego fica BLOQUEADO para quem recebe saque-aniversário?

Realmente vale a pena fazer essa antecipação?

A antecipação desse dinheiro é a melhor opção para pessoa que realmente está precisando de uma ajuda financeira urgentemente, caso contrário não indicamos fazer essa antecipação. Busque optar por essas alternativas se caso realmente precisa com urgência.

Uma das vantagens ao contratar essa antecipação é que devolve o crédito ao mercado, a pessoa que tem dívidas coloca sua credibilidade em desconfiança no mercado, no entanto essa antecipação pode ajudar porque a parte do saldo do FGTS é liberado imediatamente.

É possível também entrar em contato com a empresa onde essa dívida está em aberto e pedir uma negociação. Assim que for efetuado o pagamento da primeira parcela, o CPF sai dos órgãos de proteção ao crédito.

Veja também: Saque do FGTS NUNCA MAIS! Por que ele pode acabar de vez?