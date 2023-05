Passo a passo para consultar e “mexer” no FGTS pela internet

O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é um benefício e direito para todos os trabalhadores que exercem atividade remunerada, de carteira assinada. É possível também que por mais que essa conta não fique disponível para os trabalhadores mexerem eles podem consultar p texto do FGTS pela internet.

Tem um aplicativo próprio para isso que se chama FGTS, e está disponível para download no Play Store, tanto para Android como iOS. Tem também o site da Caixa Econômica Federal para fazer essa consulta e acompanhar a movimentação da conta, por mais que esteja ativa ou inativa.

Se você tem dificuldades para realizar esse processo, segue o texto abaixo que vamos explicar o passo a passo para fazer a consulta e ter o seu extrato.

confira o passo a passo. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Extrato do FGTS

O extrato do FGTS é um resumo de toda a movimentação que aconteceu no mês, ou seja, um documento que o trabalhador consegue analisar dia por dia para acompanhar o saldo e todo o histórico de depósitos.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado para que o trabalhador tenha uma reserva de emergência financeiramente em caso de demissão sem justa causa ou em alguns casos específicos que o Governo libera a opção de realizar o saque.

O extrato vai ajudar o trabalhador a chegar o saldo e o histórico de todas as contas que ele tiver, por mais que esteja inativa. Além disso, é também um documento extremamente necessário para a revisão do Fundo de Garantia a partir do ano de 1999.

Conta ativa X conta inativa

Uma observação importante é que a conta ativa do FGTS é sempre referente ao emprego atual que recebe deposíto todo mês da empresa, já a conta inativa, é uma conta parada que não recebe mais depósitos.

Tipos de extratos do FGTS

Extrato analítico

É um extrato que informa mês por mês toda a movimentação efetuada que ocorreu na conta do trabalhador, através desse extrato analítico consegue ver o rendimento do FGTS, as transferências e diversos outras funções.

Se por acaso for notado uma transação errada ou revisão do FGTS é através do extrato analítico que toda a situação será analisada.

Extrato simples

O extrato simples é o responsável por informar todos os valores recebidos em cada uma das contas do FGTS.

Extrato resumido

O extrato resumido tem as informações do extrato simplificado, mas tem também informações como a soma de todos os valores de todas as empresas ao qual o funcionário já trabalhou.

Veja também: Multa do FGTS: como funciona o cálculo e quem tem que receber?

Consultar o extrato do FGTS

Confira o passo a passo de como realizar essa consulta sem precisar sair do conforto da sua casa:

Consulta pelo aplicativo do FGTS

1 passo – Entre no app e faça o seu login, se por acaso não tiver cadastro faça um informando-o seu PIS/NIS

2 passo – Assim que entrar no app clique em “MEU FGTS”

3 passo – O nome das empresas que você trabalhou vai aparecer, clique em ver extrato

4 passo – Se quiser baixar o extrato em PDF clique em gerar extrato PDF.

Veja também: Saque do FGTS NUNCA MAIS! Por que ele pode acabar de vez?