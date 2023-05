9 tipos de empréstimo online com JUROS BAIXO para pedir agora

Você que está lendo essa notícia agora com certeza já fez um empréstimo ou pensou em fazer em algum momento da sua vida, isso porque a contratação de empréstimo é como se fosse um dinheiro emprestado em um momento que está precisando urgente de uma renda para fazer o que deseja no momento, mas as vezes não tem o dinheiro e tem que partir para uma linha de crédito.

Seja para realizar um sonho de comprar uma casa, fazer uma reforma, uma viagem, iniciar um tratamento de saúde, comprar um carro. E nos últimos anos, o empréstimo tem ganhado mais espaço na vida dos brasileiros se tornando a primeira opção, pois conforme o avanço da tecnologia não é mais necessário a pessoa ir até ao banco. Enfrentar filas para conseguir fazer a contratação. Hoje por ser feito tudo pela internet.

Por mais que seja tentador, é extremamente importante ficar atento quando for fazer essa contratação pela internet para não cair em golpes.

É realmente possível contratar um empréstimo online?



A resposta é sim! Já são diversas instituições financeiras que abriram espaço em seu departamento para oferecer esse tipo de crédito com solicitações online, e assim o cliente pode fazer a contratação do empréstimo no conforto de sua casa e já receber o dinheiro na conta. Pois acaba se tornando mais prático e barato.

A contratação de empréstimo se torna mais vantajosa pelo fato de não precisar ir até o banco e assim reduz os preços para manter essa agência, além de ser menos burocrático.

Tipos de empréstimos

Atualmente são diversos tipos de empréstimos que os bancos oferecem para seus clientes e todos podem ser contratados pela internet. Veja abaixo algum deles:

Empréstimo pessoal online

Para o empréstimo pessoal o banco empresta dinheiro para a pessoa e não é obrigatório dizer para qual fim será usado esse dinheiro. No entanto, essa modalidade apresenta risco para os juros serem amis altos que as outras modalidades, pois é um contrato sem garantia pela parte do cliente, apenas basta apresentar seus documentos para uma análise de crédito.

Empréstimo pessoal online pelo carnê

Antigamente, o carnê era a forma de pagamento dessas linhas de crédito, ou seja, ele foi muito utilizado no início dessa categoria de empréstimo. Atualmente, por mais que diversas pessoas paguem tudo online ainda sim tem pessoas que paga pelo carnê e tem empréstimos que utilizam.

Então se você gosta de fazer da forma mais antiga ainda é possível fazer os pagamentos do empréstimo pelo carnê impresso. Essa modalidade é para pessoas com mais de 18 anos.

Empréstimo consignado online

Essa modalidade é uma das mais comentadas nesses últimos anos, pois é uma modalidade frequentemente solicitada por aposentados, pensionistas, servidores públicos para conseguir o empréstimo mais barato.

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ou o banco fica responsável para fazer esse repasse do dinheiro para a instituição sem que a pessoa precise pagar a fatura todo mês. Pois além de ter o desconto automático, é também uma modalidade considerada totalmente segura e tem taxa de juros bem baixa em comparação as outras.

Empréstimo FGTS online

É uma boa opção para a pessoa que se encontra com o nome negativo e pode usar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia de Tempo de Serviço) como empréstimo. O negativo pode conseguir pois não precisa consultar o SPC e Serasa.

Empréstimo CNPJ / MEI online

A categoria para os MEIs também é fácil, não precisa de burocracias para conseguir o crédito e tem taxa de juros menor que outras modalidades, a pessoa só precisa apresentar os extratos de movimentação bancária e a declaração do Imposto de Renda.

Empréstimo Bolsa Família

Esse tipo de empréstimo foi aprovado no ano de 2022 quando o Bolsa Família se chamava Auxílio Brasil, no governo do Jair Bolsonaro. Ou seja, os beneficiários podem usar até 5 % do valor do benefício que recebe para fazer o pagamento das parcelas do empréstimo, esse dinheiro é descontado diretamente da folha de pagamento do benefício.

