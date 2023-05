Quando é a Black Friday 2023? Origem e dicas para comprar

O tempo está passando muito rápido já estamos próximos do meio do ano e logo quando menos esperar já vamos estar no final do ano de 2023, e sabemos que no final do ano é uma movimentação enorme do comércio e do mercado, pois todos querem comprar presentes, roupas para viajar ou roupas para passar as festas de finais de ano.

Além disso, a maioria dos brasileiros também esperam o grande movimento do Black Friday, que é quando realmente as lojas lotam. Tem pessoas que esperam ansiosamente por esse dia e já vão guardando dinheiro o ano todo para gastar com calma em novembro e dezembro.

veja dicas de segurança. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O Black Friday tem descontos incríveis em eletrodomésticos, móveis, roupas, produtos, são diversas promoções, no entanto, como é uma época do ano que tem muitas promoções é preciso ter controle para não acabar entrando em dívidas e gastar do que o previsto.

Confira agora mesmo as dicas que preparamos para você comprar na Black Friday no final deste ano e conseguir as melhores promoções.

Black Friday: o que é?

A tradução de Black Friday é “sexta-feira negra”, no entanto o significado é que se trata de um dia inteiro apenas com promoções e descontos em todos os produtos da loja, é uma data especial no calendário brasileiro onde as compras vão a milhão.

O interessante é que o Black Friday não é um evento apenas no Brasil, acontece em vários outros países, principalmente nos Estados Unidos que foi onde se originou, e fez tanto sucesso que hoje é uma data exclusiva para ter descontos nas lojas.

Como aproveitar o dia do Black Friday com segurança

É extremamente ficar ligar para não cair em golpes nesses dias de promoções, por isso separamos algumas dicas para você.

Evite fazer compras pelo Wi-fi público

Por mais que seja um Wi-fi gratuito de redes públicas a nossa dica é para que você evitar usar essa internet para fazer compras, pois quando é uma rede pública não tem senha e assim os golpistas podem ter acesso facilmente e pegar todas as informações.

Sempre desconfie de produtos que estão com preços muito abaixo do que o normal

Por mais que o evento do Black Friday é um dia especialmente de descontos, sabemos que tem alguns produtos que é bem difícil ter um valor bem baixo (dependendo da forma do produto) então desconfie, porque diversos golpistas colocam um preço bem abaixo, só que na verdade é um golpe.

Cuidados com links que são encurtados

Na promoção de Black Friday não acontece somente nas lojas pessoalmente, no site também fica em promoção, por isso é importante se atentar aos links que recebem e que sejam encurtados com erro de digitação ou palavras estranhas.

Assim que clicar nesses links podem redirecionar para sites que são totalmente falsos e assim que entrar no site e colocar as informações pessoais os golpistas ficam em alertas e roubam os dados.

