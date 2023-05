Salário mínimo de R$ 1.410: quando o valor subirá em R$ 90?

Neste ano os brasileiros contemplaram com seus próprios olhos o salário mínimo subindo duas vezes no ano. Feito bastante comemorado. Entretanto, o valor que subiu poderia ter sido ainda maior se não tivesse tido algumas alterações anos anteriores. Em janeiro o salário mínimo aumentou para R$ 1.302 e após alguns meses para R$ 1.320. Entretanto, o valor seria de R$ 1.410 se alguns detalhes tivessem sido mantidos.

Antes de mudar a data de pagamento é necessário avisar os funcionários. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Por que o salário seria de R$ 1.410?

Por questões políticas a política de valorização não foi mantida entre os anos de 2020 e 2022. Caso tivesse sido mantida, a variação do salário mínimo não iria considerar apenas a inflação mas também o PIB do Brasil. Desse modo, o valor do salário mínimo seria de R$ 1.410.

Alguns parlamentares estão tentando aprovar neste Governo Lula algumas medidas que auxiliem a população nessa empreitada. Usando novas medidas de cálculo do salário mínimo, a fim de que o mesmo aumente acima da inflação.

Portanto, de acordo com alguns cálculos realizados por Daniel Duque, pesquisador da FGV, o valor do salário mínimo deveria ser 7% maior do que o aplicado. Sendo R$ 1.410 ao invés de R$ 1.320. Por mais que seja valores pequenos, para a grande maioria dos brasileiros seria de grande importância.

Visto que estes R$ 90 que não foram acrescentados, já seria o suficiente para comprar um gás de cozinha (adicionando um pouco mais de dinheiro), etc. Por mais que haja programas do Governo Federal que ajude os brasileiros, o mesmo não é disponível para todos.

É válido lembrar que a política de valorização foi retirada de cena no Governo Bolsonaro, na qual o valor do salário mínimo passou a ser alterado com base na inflação. Até então, não era o que acontecia. E sim, com os dados do PIB. Até então o projeto de lei ainda não foi votado.

Leia mais: Nubank: revelado como AUMENTAR O LIMITE de R$ 50 para mais de R$ 3 MIL

Como o salário mínimo deve ser calculado?

O principal argumento do Governo Lula é recuperar o poder de compra dos brasileiros. Com isso, ele espera conseguir proporcionar aos mesmo um salário mínimo justo. Com isso, ele pretende de acordo com alguns parlamentares elevar o valor do salário com base na inflação e PIB.

Entretanto, para alguns especialistas essa não é a melhor opção. Lembrando que há quem aposte no salário mínimo baseado na produtividade daquele período. Visto que os especialistas não descondideram totalmente a política de Lula.

Mas afirmam que uma valorização do salário mínimo pode ser algo positivo, mas através de uma outra abordagem. Lembrando que aumentando o salário, as empresas têm custos a mais e esse custo obviamente é repassado para a economia brasileira.

Sendo uma via de mão dupla. A proposta do Governo Lula é o reajuste saliarial para 2024 com base no INPC acumulado nos últimos 12 meses, referentes aos meses de novembro de 2022 e 2023.