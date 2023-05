R$ 3 mil liberados no Caixa Tem; veja como resgatar o dinheiro

Os MEIs estão em crescimento constante no Brasil, quase das 70% das empresas são MEIs (Microempreendedores Individuais). E devido a esse espaço no mercado muitos bancos estão abrindo espaço para as portas desses empreendedores.

O banco da Caixa Econômica Federal compartilhou que lançou um empréstimo facilitado no valor de até R$ 3 mil para os empreendedores, ou seja, eles já podem solicitar através da nova linha que se chama SIM Digital, conhecimento popularmente como programa simplificado do Microcrédito.

No entanto, não é simplesmente contratar o empréstimo e algumas regras precisam ser cumpridas para ter esse valor disponível na sua conta, é para ter direito é preciso que o MEI tenha rendimento anual no valor de até R$ 81 mil.

Empréstimo para MEI

Os microempreendedores individuais poderão usar essa linha de crédito em seus empreendimentos, e para essa turma o empréstimo pode variar entre R$ 1.500 a R$ 3 mil, com a taxa de juros de 1,99% mensalmente, e pode ser em até 24 parcelas.

Até o presente momento o MEI só pode solicitar a linha de crédito indo diretamente no banco da Caixa Federal, é preciso também ser correntista do banco. A caixa chegou a informar que em casos como esse, não precisa ser feito uma análise, como acontece em outros bancos privados.

Esse novo empréstimo da Caixa é liberado para quem tem intenção de usar o dinheiro para impulsionar o próprio negócio.

Condições para poder solicitar o empréstimo

Ter faturamento anual menor que 81 mil reais

Ter menos de 3 mil reais em dívidas bancárias em 31/01/2022, excluindo financiamentos habitacionais e limites não utilizados

Possuir uma Conta Pessoa Jurídica Caixa

Aprovação na análise de crédito.

Como contratar esse empréstimo?

Como foi informado acima, o banco da Caixa notificou que para a contratação do empréstimo do MEI é preciso ir até uma agência. O Governo Federal está com expectativa que os pedidos de empréstimo passem a ser feito online.

Quais documentos precisa apresentar para a contratação do empréstimo?

CCMEI (Certificado de Condição do Microempreendedor)

DASN (Declaração Anual do Simples Nacional) do último exercício fiscal encerrado com seu Recibo de Entrega

Documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de residência e estado civil).

