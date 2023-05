Cartão do BOLSA FAMÍLIA ganha novo recurso surpreendente

Já que o programa social Bolsa Família é o mais utilizado pela população, pois atualmente atende cerca de 21 milhões de família, o governo está adaptando para os usuários terem uma melhor experiência utilizando o cartão do Bolsa Família. Lembrando que o programa atende famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

O cartão do bolsa família foi atualizado para que os usuários tenham mais comodidade, essa ferramenta que foi acrescentada vai trazer facilidade para seus usuários na hora de fazer a movimentação do dinheiro.

cartão tem a função débito. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cartão do Bolsa Família

Os usuários do programa que usaram o cartão recentemente já afirmaram que a função débito está disponível para pagamentos, como informamos acima, é uma funcionalidade que vai trazer facilidade na hora da movimentação do dinheiro, assim eles podem utilizar o cartão do programa em mercados, padarias, farmácias, em qualquer lugar que eles desejam comprar algo, e não precisa mais ir ao banco sacar o dinheiro.

É importante ressaltar também que eles implementaram um termo de segurança no novo cartão, pois agora ele tem um chip criptografa as informações a leitura só é permitida por dispositivos autorizados. Tudo isso para realmente proteger os dados dos beneficiários do Bolsa Família e também para evitar fraudes.

Antigo cartão e o Novo cartão

Muitos beneficiários estão com dúvida de como será realizado essa troca e se o antigo cartão vai continuar valendo normalmente. O governo informou que a troca do cartão antigo para o novo n]ao será realizada imediatamente, será de maneira gradual. Nesse início, somente alguns beneficiários que vão receber esse novo (principalmente quem está entrando agora no programa).

Não tem como trocar o cartão de todos em uma única vez e por isso que vai ser de forma gradual ao longo dos meses, para que não haja problema e que os pagamentos não sejam interrompidos.

O intuito principal é para que todos os beneficiários do Bolsa Família tenham praticidade ao fazer suas compras, não precisam ficar indo ao banco enfrentando fila para sacar o dinheiro, eles conseguem fazer tudo no cartão, e terão uma camada especial de segurança para proteger de fraudes.

Veja também: Novos VALORES para quem recebe o Bolsa Família em maio; confira tudo

Benefícios adicionais no Bolsa Família

O Governo Federal atende atualmente 21 milhões de família e todas elas serão contempladas com o novo cartão. Atualmente, todas essas famílias recebem o valor fixo de R$ 600,00 mas depois que aconteceu o relançamento do programa, Lula colocou benefícios complementares para ajudar especialmente as famílias que são numerosas.

Ou seja, algumas famílias vão poder ganhar mais do que apenas R$ 600 ao mês. Lula falou sobre o benefício que se chama Primeira Infância que foi aprovado para estar fazendo parte do Bolsa Família através de uma Medida Provisória, no valor de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos, no entanto, esse benefício só poderá ser pago para no máximo duas crianças por família, que totaliza (R$ 300).

Veja também: Passo a passo para pagar no PIX com o Bolsa Família