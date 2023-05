Nubank: revelado como AUMENTAR O LIMITE de R$ 50 para mais de R$ 3 MIL

O Nubank é um banco que todos podem fazer uma conta e conseguir um limite de crédito basta ter compromisso para pagar tudo em dia. De início eles dão o crédito no valor de R$ 50,00. Sim, realmente é um valor baixo, todos querem ter crédito, por isso vamos ensinar nesse texto como aumentar o seu limite para R$ 3 mil sem precisar sair do conforto da sua casa e mesmo tendo o nome sujo.

A conta do Nubank é uma conta bem pratica e fácil de mexer, pessoa de qualquer idade consegue entender como funciona as ferramentas do aplicativo, é um banco que está em constante crescimento.

veja dicas de como aumentar limite no Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Dica: movimente bastante dinheiro na conta e no cartão

O primeiro passo é você conseguir centralizar todos os seus gastos na conta e no cartão de crédito, isso pode aumentar o limite, tente fazer com que esses cartões sejam usados para ter o movimento, ao colocar no cartão compras que faz diariamente, isso mostra que o cartão está utilizando o limite disponível e usando o máximo que o banco pode oferecer.

Fazendo esse truque, você terá mais chances de receber um aumento no seu limite mesmo com o nome sujo, nunca se esqueça de ficar movimentando a sua conta, se tiver um ganho de uma renda extra, deixe no Nubank, assim o limite consegue aumentar de R$ 50,00 para mais.

Quem não pagar a fatura em dia ou não pagar a fatura integral do crédito pode ter um impacto totalmente negativo e assim vai ficar mais difícil ter um limite maior.

Veja também: Nubank: aprenda a solicitar EMPRÉSTIMO pelo app

Dica: Pagamento da fatura precisa ser pago em dia

Se você realmente deseja ter um bom limite no seu cartão de crédito é necessário em primeiro lugar ser um bom pagador, ou seja, se possível pagar até antes da data ou no dia, assim o banco vai entender que você é um bom pagador que usufruiu de todo o benefício que o banco ofereceu e pagou em dia.

É extremamente importante passar essa imagem de um bom pagador para o banco, pois será somente assim que ele vai entender que pode confiar dando mais crédito para você que realmente terá o pagamento. É assim, aos poucos, que o limite será alcançado.

Com esses truques você evita quebra de confiança, pois a falta de pagamento gera desconfiança e que não cumpre com os compromissos financeiros, que são os mais importantes para ter um bom crédito e um bom relacionamento com a instituição financeira, além de aumentar as chances de ter um limite alto pré-aprovado.

Veja também: ALÔ, clientes Nubank! Dá para ganhar dinheiro assim