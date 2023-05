Parcelas turbinadas do Bolsa Família com R$ 50; quem vai receber?

Relançado oficialmente no mês de maio, conforme prometido pelo atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT – Partido dos Trabalhadores), o programa Bolsa Família manteve R$ 600 como valor de pagamento mínimo mensal para as famílias cadastradas como beneficiárias.

Mas, como também foi prometido por Lula durante sua campanha eleitoral em 2022, alguns ajustes foram feitos, de modo que as famílias cujo núcleo seja composto por crianças de no máximo 6 anos de idade tenham um recebimento extra de R$ 150 todos os meses.

Assim sendo, o valor dos repasses sempre irá mudar, de acordo com a realidade de cada beneficiário e de acordo com o fato de que, em sua nova versão, o Bolsa Família está levando seriamente em consideração a composição familiar, na hora de calcular cada benefício a ser pago.

Vale lembrar, inclusive, que o público-alvo desse importante programa de repasse de renda continua sendo as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, ou seja: as pessoas que vivem na pobreza ou na extrema pobreza.

Os pagamentos de maio do Bolsa Família já têm data para começar | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quando o Bolsa Família do mês de maio começará a ser pago

As pessoas que desejam receber o Bolsa Família, portanto, devem se enquadrar na condição acima citada e, ainda, devem obrigatoriamente se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único) para ter acesso a este e a outros programas sociais criados pelo Governo Federal.

O próximo repasse desse programa será o quinto de 2023, e terá seus respectivos depósitos feitos pela Caixa Econômica Federal a partir do dia 18 de maio, quinta-feira.

O repasse acontecerá sem que existam antecipações relacionadas aos últimos dias úteis do mês em questão, lembrando que, por meio do aplicativo Caixa Tem, o beneficiário pode tanto planejar seu saque quanto movimentar a quantia de outras formas.

Veja também: Quem receberá Bolsa Família nesta semana? LISTA COMPLETA

O mês de junho contará com um valor extra para as famílias

Por fim, outro anúncio que partiu do Governo Federal e criou grande expectativa nos beneficiários é aquele ligado a um adicional de R$ 50 na parcela, para cada integrante da família que tenha de 7 a 18 anos de idade. As gestantes também estão inclusas nesse repasse extra, porém, ele será pago somente a partir do mês que vem (junho).

Lembrando que, para garantir que de fato os valores extras estarão junto dos já garantidos R$ 600, respeitando devidamente a composição familiar, o beneficiário deve manter suas informações e as dos demais membros de sua família sempre atualizados dentro do Cadastro Único.

Caso exista divergência de informações, ou mesmo a falta delas, algo que é um verdadeiro direito do cidadão poderá ser perdido.

Sendo necessário fazer alguma atualização neste sentido, basta se encaminhar até um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) com todos os documentos em mãos.

Por fim, é imprescindível saber que as regras para que uma família possa permanecer como beneficiária do programa estão muito mais rígidas.

Por exemplo:

Caso as crianças não estejam com a caderneta de vacina completa ou não estejam frequentando a escola conforme as regras de frequência mínima do Bolsa Família, os repasses poderão deixar de acontecer.

Veja também: Beba isso para COMBATER o colesterol ruim no seu corpo